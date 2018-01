Mayores de 65 años: A quiénes les corresponde la pensión de $ 5.797,31

Es una prestación para los que no tienen aportes para jubilarse ni reciben otro beneficio similar. Ahora se puede consultar por web.

Con una consulta bastante simple en la web, todos los mayores de 65 años podrán confirmar si les corresponde cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es un beneficio para los que no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otros beneficios similares. El valor es equivalente al 80% de la jubilación: hoy, $ 5.797,31. Como los haberes previsionales, ajusta con la movilidad.



La ANSES acaba de implementar en su página web un cuestionario en el que se hace un primer filtro para saber si el interesado es un potencial beneficiario. Se les pregunta la edad, si es argentino (o naturalizado, y en este caso hace cuánto) y si cobra otra prestación, entre otras cosas.



Así, se va a avanzando y, en caso de cumplir los requisitos, luego se puede sacar turno. También detallan qué documentación hay que llevar. La web para la consulta es www.anses.gob.ar/puam/



La PUAM se impulsó en el marco de la Ley 27.260, del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. "Al mes de diciembre tenemos en liquidación 72.303 Pensiones Universales del Adulto Mayor", detallaron a Clarín desde el organismo que conduce Emilio Basavilbaso.



Y agregaron: "El sistema previsional argentino tiene actualmente casi cobertura plena, por eso la gente que opta por recibir una PUAM es relativamente baja. Son aquellos que tienen muy pocos o ningún año aportado y consecuentemente no les resultan de utilidad los planes vigentes de moratorias (Ley 24.476 para hombres y mujeres y 26.970 para mujeres)".



Quienes accedan a la PUAM, detalla la ANSES, "obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes Asignaciones Familiares: por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual".



Además, los titulares podrán seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria.



¿Cuáles son los requisitos para obtener la PUAM?



• Tener 65 años o más de edad.



• Contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en la base de datos de la ANSES. Desde Mi ANSES, en www.anses.gob.ar, se pueden consultar las relaciones familiares registradas.



• Ser argentino o argentino naturalizado, en este último caso con 10 años de residencia legal en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia legal mínima de 20 años.



• No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión ni cobrar la Prestación por Desempleo. Si se percibe alguna de las enunciadas y quiere recibir la PUAM, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible.



• Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.



• El trámite es presencial, previa solicitud de turno.



• El día del turno deberá presentarse con el DNI en la oficina de ANSES correspondiente.