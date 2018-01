"Murió Daniel Agostini": La falsa noticia que enfureció al cantante

Daniel Agostini estalló en sus redes sociales luego de que algún "gracioso" inventara su muerte. El encargado de la broma de mal gusto creó una placa roja igual a las que usa Crónica y la difundió. La noticia llegó a los familiares y amigos del músico, que se angustiaron muchísimo.



Al enterarse de lo sucedido, y después de varios llamados de sus seres queridos, el artista tropical salió a aclarar que estaba vivo. Sin embargo, no pasó por alto su bronca.



"A todos los que no me aman, no me quieren, me desprecian, me odian, etc... qué pena que chistes como estos perjudiquen a las personas que sí me aman. Por ende, si mi presencia te jode, a quien corresponda que se mandó esta estupidez, seguiré más vivo que nunca solo para molestarte", escribió.



Sus fanáticos también se enojaron con la falsa información y celebraron que su ídolo está muy bien de salud y disfrutando de la cumbia, como siempre.



Mirá la publicación: