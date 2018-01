Rocío desautorizó a Diego, se arrepintió y borró el comentario

l casamiento de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli volvió a poner bajo la lupa del espectáculo las profundas grietas familiares del clan del Diez. Todo comenzó cuando la hija de Diego Maradona deslizó en Los Ángeles de la Mañana que su padre estaba invitado a la boda, pero sin su novia, Rocío Oliva.



A partir de ahí, el malestar del exfutbolista se hizo manifiesto a través de su abogado, Matías Morla, quien aseguró que Diego no iría a al casamiento sin Rocío.



En el escándalo desatado en los medios, el propio Maradona se explayó sobre el asunto en Diario Popular: "Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy. Están diciendo que yo quiero armar la lista, por favor. Yo no invito a nadie, yo lo único que digo es que mi mujer tiene que estar en el casamiento o yo no voy”, sentenció.



Ante ese panorama y señalada como la piedra en el zapato (de boda) de Dalma, Oliva dijo lo suyo a través de Instagram, a través de un contundente comentario... que luego borró y Ángel de Brito capturó en su Twitter.



En un posteo, Rocío le respondió a una usuaria: "Va a ir. Dejen de comprar idioteces", anunciando de ese modo indirecto e informal que Diego no se perderá el casamiento de Dalma con Andrés, pese a que hoy estén enojados.



Mirá la foto: