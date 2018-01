Que parezca un accidente: La inocente declaración de Nahir

En los últimos días, Nahir Galazar, la joven de 19 años acusada de asesinar a su novio, pidió ampliar su declaración, y después de que la Justicia determinara que estaba apta para hacerlo, habló durante tres horas con el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, en los tribunales de Gualeguaychú.



Allí, a diferencia de lo que confesó la primera vez que habló con el fiscal, la detenida aseguró que los dos disparos que recibió Fernando Pastorizzo en la madrugada del 29 de diciembre, en realidad fueron "accidentales".



Nahir fue trasladada desde la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, donde permanece alojada desde el día en que confesó el crimen, hasta los tribunales de la ciudad. En el lugar, fue entrevistada por el fiscal de la causa, y durante tres horas, la joven brindó detalles acerca de lo que verdaderamente pasó ese trágico viernes.



Al ampliar su declaración, entre otras cosas, aseguró que los dos disparos con los que mató a la víctima fueron producto de un accidente, una versión muy diferente de que la había dicho el 29 de diciembre pasado, cuando quedó detenida por haber asesinado a Pastorizzo de un disparo por la espalda, y otro de frente, en su pecho.



"El hecho lo cometí yo sola. Cuando salimos de la casa en la moto yo iba atrás; la que le disparé fui yo. Lo hice con el arma de mi papá que estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre", admitió al principio la acusada en su descargo, publicado por el diario "El día".

Galarza había confeso que había cometido ella el crimen.



Lo cierto, es que según explicó ahora la joven, lo que ocurrió esa noche, es que después de discutir en la casa familiar de Nahir, Fernando la acusó de estar en pareja con otro chico, y por enojo, la tiró de los pelos y la obligó a subir a su moto.



Antes de salir, Pastorizzo agarró el arma del padre de Galarza, y le dijo que si no iba con ella, la iba a matar. Minutos después, al doblar muy rápido por una calle, ella intentó sostenerse de la cintura de su pareja, y accidentalmente, salió el primer disparo que ingresó por la espalda del joven de 21 años.



“Me decía que era una desesperada y me había dicho una palabra que él sabía que me afectaba, me dijo que era una depresiva, entonces me largué a llorar. Ahí me empezó a echar la culpa de todo y yo le dije que se vaya de mi casa. Que no quería verlo más”, contó Nahir sobre la discusión que tuvieron minutos antes de que se produjera la muerte de Fernando.



“Para que me deje tranquila, le dije que no pensaba dejar de verme con nadie por él, y le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael. Ahí se enojó del todo, me agarró del pelo y me sacó de la habitación. Cuando pasamos por la cocina, el agarró el arma y me apuntó en la panza para que me fuera con él”, aseguró, y dijo que al salir de la casa, el chico se guardó el revolver en su pantalón.





Nahir confesó que mató a Fernando para no caerse de la moto.



Las frases más importantes de su defensa



* "Fui a buscar mi cargador a su casa, me quedé en la vereda por miedo a que me forzara a entrar, y después obligándome, me dijo que me iba a llevar a mi casa. Cuando llegamos ya estaba tranquilo, y me pidió si podía entrar. Pasamos por la cocina y agarró el arma de mi papá. Ahí me dijo ’mirá que fierro el de tu viejo’ ".



* "Después empezó a reprocharme con los chicos que me veía, entonces se enojó mal, le dio una ataque de ira. Me empezó a decir un millón de cosas y ahí le dije que se vaya de mi casa. Me empezó a agarrar de los pelos y me dijo que vaya con él, y agarró el arma otra vez. Lo esperé adentro de casa para que sacara la moto, y ahí me decía que me callara, que yo me iba con él".







* “En un momento, yo me quiero tirar de la moto, y él acelera con todo, y ahí me agarro de él, le quise sacar el arma, pero él la tenía sostenida con una mano y como nos íbamos a caer los dos, yo le decía que se calmara”.



* “Después empezó a bajar la velocidad, y le pedí que me llevara a la casa de mi abuela, y le dije ‘mañana hablamos tranquilos’ y que me devolviera el arma de mi papá. Al llegar, iba tan rápido que cuando dobló, perdió el control de la moto y en ese momento me agarro de él, y ahí le saco la pistola, ni siquiera miré como la agarré y cuando frena de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado”.



* “Fue un accidente, no supe qué hacer. Me pudieron los nervios, pero nunca en mi vida se me cruzó que podía matar a una persona, ni siquiera por todo el maltrato que me hizo hubiera querido que pase eso”.



* “Quiero aclarar que la anterior declaración que hice, lo que dije, lo hice porque no quería que culpen a mi papá, porque era su arma y no quería que tuviera problemas".



* “Ese día todos defendían a Fernando, yo si contaba esto nadie me iba a creer, ahora estuve más tranquila para reconstruir lo que pasó y ahora tengo la culpa de por qué agarré el arma

o por qué no la tiré. Para mi fue un accidente”.