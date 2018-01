Las primeras imágenes de Pico y Pampita Ardohain reconciliados

Se terminó lo que probablemente fue el "culebrón" del verano. Después de tantas idas y vueltas, crisis y rumores… Finalmente se confirmó la reconciliación entre Carolina Pampita Ardohain y Juan Pico Mónaco.



Tal como se puede observar en la imagen publicada por Ángel de Brito, después de un breve paso por Miami, el ex tenista viajó a la Riviera Maya, México, para compartir con la modelo el mega festejo por sus 40 años. Evento al que asisten también el hijo mayor de ella, Bautista, y muchas personas más: amigas argentinas y chilenas de Pampita, con sus respectivas parejas e hijos.





Pampita y Pico Mónaco, reconciliados en el cumpleaños de la modelo (Twitter: @AngeldebritoOk)



Además, la modelo publicó en Instagram una imagen del romántico gesto que tuvo el ex tenista por su cumpleaños: un ramo de flores, una carta y una foto en la que se los ve a ellos dos, acompañados por los hijos de la modelo.



A través de su cuenta en Instagram, el fotógrafo Federico Romero publicó un video en donde se puede ver a la pareja, feliz, disfrutando del cumpleaños.







La crisis entre ellos fue confirmada por Pampita a fines del año pasado. Ambos estuvieron de vacaciones en Punta del Este, pero separados. Ella estuvo acompañada por sus hijos y él por su familia y algunos amigos. Sin embargo, durante los últimos días de su estadía, comenzaron a crecer los rumores de reconciliación y aparecieron fotos juntos en la playa y en un boliche.





El regalo de Pico Mónaco para Pampita (Instagram: @PampitaOficial)



Antes de partir rumbo a México para celebrar su cumpleaños, Pampita fue consultada por el programa El Diario de Mariana sobre la presencia de Pico Mónaco en el festejo, ella dijo que estaba invitado, pero aclaró: "No te sabría decir si va a ir".





Pampita, durante su cumpleaños, con Barbie Simons y una amiga (Instagram: @Pampitaoficial)



Lo cierto es que el amor fue más fuerte y las diferencias que había entre ellos, ya no existen más. O por lo menos intentan darle una segunda oportunidad al amor.





Pico Mónaco en el festejo del cumple de Pampita