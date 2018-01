La receta de la cerveza perfecta

Salta tiene muchos motivos para enorgullecerse, desde sus paisajes hasta la calidez de su gente, y la cerveza nacida y elaborada en “la linda” no es la excepción. Caracterizada por su espuma cremosa y sostenida, su suave amargo y su aroma a cereales, Cerveza Salta se convirtió en un placer que hace casi 60 años disfrutan los salteños y turistas que llegan a nuestra ciudad. Pero ¿qué la hace tan especial?

“Cerveza Salta es como una familia, donde más de 100 salteños venimos trabajando hace mucho tiempo y dejamos lo mejor de nosotros para que la cerveza que elaboramos sea perfecta”, explicó Vilma Vilte, Jefa de Elaboración de Cerveza Salta.







¿Cómo se elabora una cerveza perfecta?

Francisco Morales, Jefe de Envasado y Mantenimiento explica que “cada etapa del proceso es importante para llegar a una cerveza ideal, desde el rol de los operarios que trabajan desde que comienzan los cocimientos hasta el envasado final, hasta los responsable de la limpieza, que mantienen el lugar en óptimas condiciones de higiene”.

En el área de elaboración, explica Vilte, todo comienza con la selección de la materia prima, que es puesta a prueba por especialistas para que sea de primera calidad. “Si no seleccionamos bien el agua, cereales o lúpulo y no las almacenamos en condiciones óptimas, el resultado no va a ser bueno”.

Otro de los detalles fundamentales de la elaboración es la temperatura, dado que un grado centígrado de diferencia puede generar cambios muy importantes. “Hay que seguir todas las especificaciones y respetar los tiempos de duración. Para eso se llevan adelante una serie de controles estrictos que asegura que la cerveza es siempre la misma a un nivel de detalle muy pequeño, sin la mínima variación”, puntualizó la responsable de elaboración.

Por su parte, Ramiro Cuartero, Jefe de Control de Calidad, destaca que para elaborar una cerveza de calidad es importante tener conocimiento de lo que se está haciendo y la tecnología adecuada; pero especialmente se necesita pasión, ya que es la fuerza que incentiva a la mejora continua. “Los que hacemos Cerveza Salta sentimos un orgullo enorme por el hecho de elaborar la cerveza preferida por los salteños y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, explica.

Los entrevistados coinciden en que es tal el nivel de compromiso de los cerveceros que cuando van a un bar y ven que alguien sirve una cerveza, se fijan si la están sirviendo de la manera correcta, o en los almacenes si las botellas están bien presentadas, con la etiqueta derecha y el nivel de llenado justo. “Es un trabajo que te apasiona”, rematan.

Día del Trabajador Cervecero

El Día del Trabajador Cervecero se recuerda el 19 de Enero porque ese día se creó la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, entidad gremial que actualmente representa a los colaboradores del sector.

En Cervecera Salta trabajan actualmente unos 130 salteños en forma directa, y más de 2.200 si se considera todo el sistema (logística, distribuidores, productores agropecuarios, proveedores y puntos de venta).