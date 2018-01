Marcharán por Gala Cancinos: “No queremos que quede en el olvido”

El papá de la adolescente desaparecida hace 8 meses, Javier Cancinos, dialogó con InformateSalta e invitó a la comunidad a que los acompañen en una marcha solidaria para pedir que no aminoren los esfuerzos en la búsqueda de la joven.

Ocho meses y ningún dato certero que pueda dar un poco alivio a tanta incertidumbre para la familia de Gala Cancinos. La adolescente está desaparecida desde el 16 de mayo, día en que los familiares y amigos perdieron todo tipo de contacto con la menor. Sus padres no pierden la esperanza de que la joven se encuentre con vida.

“No sabemos con quién más hablar, qué más hacer, a quién ver. Hablamos con la Policía, con la Fiscalía, con el Ministerio de la Nación, estamos en contacto permanente pero no tenemos datos. Convocamos a una nueva marcha para que la comunidad y el Gobierno tomen conciencia de que son 8 meses los que Gala no está presente en nuestra casa, pedimos que se aúnen más esfuerzos”, dijo Javier Cancinos, padre de la adolescente, en InformateSalta.

Pese a las intensas búsquedas y rastrillajes, las dudas y cuestionamientos permanecen intactos, al igual que las hipótesis. “No tenemos ningún dato certero. En diciembre hubo una llamada proveniente del norte diciendo que habían visto a una joven similar con una mujer mayor subiendo en un colectivo hacia Buenos Aires, intervino gendarmería y la policía pero no era”, sostuvo el padre de la menor.

Gala tenía 14 años el día que desapareció, el 17 de septiembre debería haber festejado sus 15 con su familia y amigos, sin embargo nada se sabe de ella. “Van surgiendo otros temas y obviamente van mermando los esfuerzos, por eso hacemos hincapié con la marcha y con los llamados para que no quede en el olvido”, dijo el papá de la menor.

La marcha se llevará a cabo este sábado desde la Plazoleta IV Siglos a partir de las 19:30 horas. “La posibilidad de que esté en otro país es otra de las hipótesis que se maneja desde un principio, pero todavía no tenemos nada concreto”, agregó Javier.