Robaron sus elementos de trabajo y los busca desesperadamente

Un hombre ingresó a una casa de barrio Ciudad del Milagro a cobrar sus servicios y al salir cinco minutos después se dio con que su bicicleta y su desmalezadora ya no estaban. Son su único medio de subsistencia.

Entre la impotencia y la desesperación. Alejandro Verón, un hombre de 63 años que se gana la vida con trabajos de jardinería, albañilería y pinturería, perdió todos sus elementos de trabajos. Y es que días atrás, mientras cobraba sus servicios malvivientes se los llevaron de la puerta de una casa.

En diálogo con InformateSalta, el damnificado contó que todo ocurrió el martes pasado cuando al finalizar su trabajo ingresó a una casa de barrio Ciudad del Milagro, en la zona norte de la ciudad, a buscar su dinero y al salir su desmalezadora y bicicleta habían desaparecido.

“Hice la denuncia en la comisaría pero no sé qué pasará. Me robaron las herramientas de trabajo, hasta tanto ando haciendo trabajos de pintura, de esas cositas. Es el único medio que tengo para subsistir,” dijo.

Por el mal momento, sufrió una fuerte suba de presión. “Ahora me llaman los clientes y no tengo con que ir a trabajar. Toda la gente me conoce bien en el barrio y dicen que van a pegar una mirada por ahí, pero que sabe uno,” expresó.

Los ladrones se llevaron una máquina Sthil 160, que había adquirido con mucho esfuerzo y en cuotas y una bicicleta un tanto antigua que el mismo armó para poder desplazarse a realizar sus tareas.

Por cualquier información o colaboración, su dirección es Barrio 17 de Octubre, manzana 320 A lote 21 y su teléfono celular 03872115530.