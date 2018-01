Gisela Marziotta sería la nueva novia de Máximo Kirchner: muchas burlas en las redes

Primer dato de la realidad: Máximo Kirchner se separó de su pareja y madre de sus dos hijos, Rocío García. Segundo dato de la realidad: La periodista Gisela Marziotta está preparando un libro y pidió, a través de sus redes sociales, que sus seguidores le enviaran poemas de amor para ayudarla. ¿Por qué se unen estos dos datos?



Hace algunas horas comenzó a trascender un fuerte rumor acerca de una relación amorosa que mantendrían el diputado nacional y la periodista, quien está a punto de volver con su programa de radio en AM 750 en febrero.



Enterados de esta versión aún no confirmada, los tuiteros le respondieron el pedido a Marziotta, y le enviaron muchísimos poemas de amor... pero vinculándola a ella con Máximo K.



Algunos con ironía, otros pidiendo condenas. También hubo agresiones y poemas de todo tipo:



Una seguidora llamada Ana Belén escribió: "En el cielo las estrellas/ En el campo las espinas/ En el centro de mi billetera/ Las gold del hijo de Ella/Te salvaste hasta que esté preso!".







Desde la cuenta Ecos de Mike le pusieron: "Cantaba la pájara pinta/ Parada en un verde limón/ Decía que devuelvan la guita/ Y de ser posible al paredón".



Mara Betín publicó: "Tucanes yeguas y chorros Feos y adelgazaos/ A vos te tocó el más feo/? Y encima dejó el asao".



El usuario Cesar Sacone le sugirió: "Si buscas escalar posiciones/ En la escala de tu vida/ No salgas con gordos huevones/ Que abandonaron la comida/ El reinado ya no es/ La posición se ha perdido/ Si un día acaba detenido/ No hay más poder estés donde estés/ Intenta por otro lado/ Mejorar tu patrimonio/ No es el gordo adelgazado/ Quien te enriquecerá con un matrimonio".



Juan Mosquito: Setenta palos verdes hay enterrados en esta casa/ Setenta palos verdes, todos a nombre de Flor/ A sus habitantes, Señor, qué les pasa?/ No conocieron a Axel Kicillof?



Ivana de Tigre: "Hay que tener apetito Para comerse un pescado (En este caso es mutuo)/ Yo prefiero un buen asado/ Aaaaro aro aro aro".







Betito desde la cuenta Sarachaga5218: "X el rió Paraná navegaba una gaviota/ y mientras volaba decía COMO LO ENGANCHÉ AL MARMOTA!!!"



La cuenta Dios es Grande: "Rezo una oración x tenerte a mi lado/ eres algo tan sagrado q no alcanzo a vislumbrar/ Si me llegarías a faltar q desdichada sería/ al no tener cada día el PBI de Argentina/ q Te robaste juntos a tus papis. Dedicado a Máximo Kirchner".



Gabriel escribió: "Tus labios son de rubí/ tus ojos de esmeralda/ si te vas a comer al gordo/ preparate una escafandra". Y sumó otro: "En el cielo hay estrellas/ en el mar hay camarones/ y en las cajas de Porota/ hay dolares por millones".