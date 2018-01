Escándalo con Thalía por los 100 años que cumplió su abuela

Desde hace días que habla del cumpleaños número 100 de la abuela de Thalía. La primera en generar la polémica fue Laura Zapata, su hermana, quien aseguró que la cantante no tenía ni el mínimo interés en ir a celebrar con su familiar.



"Si puedo iré", habría contestado por mensaje de texto. Finalmente el día llegó y la artista compartió una tierna foto, que data de varios años, donde se ve a la señora con el pequeño Matthew, su bisnieto.



"¡Feliz cumpleaños abuelita! 100 años se cumplen hoy desde que viste la luz por primera vez desde las preciosas playas de La Paz, Baja California. ¡Te amamos tanto abuelita", escribió en sus redes. El escándalo se desataría minutos más tarde por una publicación de la villana de las telenovelas, su hermana.



Zapata mostró la exquisita torta que le compraron para festejar el siglo de vida de Doña Eva Mange y ahí comenzaron los insultos a la cantante de Piel Morena. "Thalía es una rata. Por suerte estás con ella para darle alegría en su día", "Tú sí eres una nieta como la gente, no como otras que solo postean en sus redes sociales pero no tienen tiempo", "Muy bien dando el ejemplo y estando presente en el cumpleaños, Laura. Thalía deja mucho que desear con su actitud", fueron algunas de las cosas que comentaron.



Mirá las publicaciones: