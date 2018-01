¿Qué te depara el fin de semana según tu signo del zodíaco?

La llegada del fin de semana cambia la rutina de la mayoría. De acuerdo a tu signo tendrás numerosas posibilidades. Enterate qué te deparan los astros.



Aries: Te vas a llevar una sorpresa al encontrarte repentinamente con alguien de su pasado. Será el momento ideal para cerrar cosas que terminaron. Entregarás algo muy preciado a alguien de tu entorno que lo merece.



Tauro: ¡Suerte! Vas a resolver una cuestión que hace tiempo no encontraba la salida precisa. Momento ideal para integrarse en alguna reunión social a la que estés invitado. Elaborarás una sucesión de cosas que te han pasado en los últimos tiempos y sacarás conclusiones importantes.



Géminis: No canceles la cita que tenías pautada con esa persona especial. Ignorá los rumores, molestarán la paz familiar. Tratá de conversar y tampoco seas tan terminante. Aceptá una invitación que te distenderá.



Cáncer: La misteriosa aparición de una persona despertará tu atención. Revalorizarás una relación. Sumérgite en vos mismo y aprendé a hacerte valer. Un llamado te ayudará a superar un trance difícil en el plano afectivo.



Leo: Resistirás frente a la insistencia de alguien que piensa mucho en vos. Sin embargo, esperarás con gran ansiedad la venida de una persona que en realidad es prohibida. A veces en la vida hay que jugarse de verdad.



Virgo: Tendrás una leve sospecha con respecto al comportamiento de un familiar. No te arriesgues a efectuar gastos mayores de los previstos. Te divertirás en una salida con amigos no programada.



Libra: Saldarás una importante deuda afectiva con alguien de tu entorno. Momento ideal para tomar una decisión. Sólo uno mismo sabe de sus dolores y de su soledad. Te llamarán para una salida, ¡No dudes en ir!



Escorpio: ¡Las emociones en primer lugar! Te sorprenderás por las cosas que sentirás durante estos días. Se acerca alguien que jamás creíste que era posible. Se resuelve una situación que te angustió mucho al no vislumbrar la salida.



Sagitario: La expectativa que tenés con respecto a una relación que recién inicia puede cumplirse. Trata de conectarte con lo que realmente sentís. Recibirás un llamado para concretar una cita importante en el plano laboral.



Capricornio: Se relaciona una cuestión extraña con alguien que no te genera confianza. Los puntos oscuros salen a la luz en el plano afectivo, no temas decir lo que necesitas que oigan. Date tu lugar.



Acuario: Las estimaciones que hiciste con respecto a un proyecto en común con alguien pueden ser finalmente como lo pensaste. Se desprende de la realidad algo que te alegrará mucho. Demostrarle confianza al otro es hacerle sentir la responsabilidad que implica dar la palabra.



Piscis: Posible situación interesante con alguien que ya conocés. Es bueno escuchar los reclamos del otro pero también es bueno que el otro se maneje con respeto. Posibilidad de realizar un viaje en pareja.