Duro momento de Solita Silveyra: "En la calle me gritaban borracha"

Solita Silveyra volvió a la televisión más renovada que nunca, ¡y nunca deja de ser ella!



"¿Qué te dejó el Bailando?" le preguntó Mirtha Legranden La Noche de Mirtha, y ella, divertida, respondió: "Me dejó muchas cosas. Una gran popularidad, la gente en la calle me pide que vuelva. Empecé a jugar con esto del trago y me salió pésimo porque un día estaba en la calle y me gritaron borracha, y yo dije, ´no, cincuenta años de carrera para que me griten eso, no puede ser, ja, ja´"



