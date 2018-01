Una joven actriz reveló que Tristán la acosó durante la grabación de "Historia de un clan"

Rita Pauls, de 23 años, relató el acoso que sufrió por parte de Tristán, de 80, durante el rodaje de "Historia de un clan", la serie de 2015 dirigida por Luis Ortega sobre la familia Puccio para la televisión.



"Tuve un par de episodios medio feos con él. En un momento era insoportable y todo el mundo se daba cuenta, y yo estaba incómoda, y teníamos cuatro meses de rodaje por delante", relató Pauls.







"Recuerdo que antes de ir a una toma él me decía cosas asquerosas al oído, cosas muy vulgares sobre los dos, sexuales, como ’te voy a hacer tal cosa’", relató, y para que quede claro, estaban "totalmente fuera del guión".



El apoyo de Ortega y del resto del elenco hizo posible que Pauls continuara su labor a pesar de tener que soportar los comentarios del actor.



"En un momento le dije a Luis ’estoy muy incómoda, no puedo estar cerca de esta persona’, y quedamos entre todos en que yo no podía estar sola con Tristán. Era como una cuestión del grupo", explicó la actriz.



"Se corrió esa especie de consigna de que no esté yo sola con él. En el elenco era bastante lascivo con todas las mujeres", explicó Pauls, y equiparó el concepto con el de acoso por la falta de consentimiento de parte de quien recibe ese trato.



"No hay mucho de diferencia entre acoso y lascivia. El consentimiento es muy importante", señaló sobre la personalidad de quien incurre en este comportamiento.



"Es alguien que no está leyendo bien, no puede interpretar (la reacción de la mujer). No es un diálogo, es unidireccional: el tipo hace lo que quiere y no espera ningún tipo de respuesta tuya. Él va a hacer lo que quiere", explicó.