Nancy Pazos destrozó al gobierno y reveló la edad de Mirtha, quién "le puso los puntos"

Nancy Pazos se mostró enfurecida por el último escándalo que rodeó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue escrachado por su empleada doméstica, a quien tenía en negro y dejó sin trabajo en un arranque violento.



“Sandra no vengas más, sos una pelotuda”, le dijoTriaca a su empleada.



En este marco, la periodista apuntó contra el funcionario y aseguró que es lamentable lo sucedido y que desde el Gobierno de Macri no tomen cartas en el asunto.



“Lo que pasó con Triaca es patético, es un ministro de trabajo que tiene una empleada doméstica en negro”, lanzó en la mesa de Mirtha Legrand y agregó: “Es un error grosero, es un ministro de trabajo…”.Nancy Pasosestuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand este domingo y reveló en vivo la edad de la conductora, a quién no le gustó nada y le respondió: "Te voy a tirar agua".



Nancy Pasos reveló la edad de Mirtha en vivo



