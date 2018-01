“Los boliches eran como una piraña en una pecera que se comían a todos los demás”

Este fin de semana entró en vigencia la ordenanza que prohíbe el funcionamiento de locales bailables en el Paseo Balcarce, decisión que según el empresario Tupac Puggioni, benefició al sector gastronómico de la zona.

En diálogo con InformateSalta, aseguró que notaron un incremento y mejoras en sus ventas. “Antes la gente se iba a comer a una peña y a las 3 de la mañana se retiraba y se iba a los boliches. Nos sacaban al público que teníamos nosotros, ellos estaban regalando tragos, entradas gratis. Entonces al no funcionar, la gente se quedó en los locales donde estaba,” expresó.

Desde su perspectiva, los boliches en el paseo eran como “poner en una pecera una piraña, se los comía a todos los demás” y con su traslado, también, se acabarán las peleas y el descontrol. “Los boliches y las bailantas tienen un común denominador, son multitudinarios, ese es el problema no si hay o no baile. Puede haber un boliche, yo no estoy en contra de que haya un boliche, pero no puede haber boliches gigantescos,” dijo.

Además, consideró que el proceso de reconversión no será de la noche a la mañana y necesitará que los comerciantes tomen conciencia de lo que es la calle. “Lo que hicieron los boliches es que cada uno hacía la suya y no le importaba el que estaba al lado, al frente, ni nada. Venían y se querían comer el mercado de todos, por eso no funcionó,” opinó.

En este sentido, insistió en la necesidad de que los propietarios de los locales revean los precios de los alquileres, que oscilan en los 100 mil pesos mensuales. “Tienen que pensar que si pretenden tener un negocio que sea rentable en el tiempo, van a ganar lo que gana cualquier local comercial no la fortuna que están cobrando ahora,” aseveró.

Puggioni indicó que ahora comenzarán a trabajar conjuntamente, como parte del desarrollo del turismo, junto al Ministerio y la Secretaría de Turismo Municipal, cuyo titular Mario Peña (h) explicó a este medio que buscan que la Balcarce vuelva a ser como en sus inicios.

¿Y los boliches?

Por otra parte, el empresario gastronómico aseveró que es el propio Estado quien tiene que brindarles una solución a los bolicheros. “Se instalan en este lugar, se controla de esta manera, le ponemos un servicio de transporte público que lo tiene que pagar y nadie maneja. La gente que sale y va a los boliches lleva plata, va a gastar plata, no son indigentes, por eso los dueños de la noche saben el negocio que tienen entre manos,” disparó.

Para él, deberían instalarlos en una zona donde estén controlados, con salidas de emergencias y todo bien regulado. “Puede ser en cualquier lado, pero búsquenle una solución desde el estado, sino el estado no soluciona y siguen, y siguen,” concluyó Puggioni a InformateSalta.