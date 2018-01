Horror: Nena de 5 años murió de varicela y denuncian mala praxis

El director de Epidemiología, Rubén Cerchiai, habló sobre el caso de una niña mendocina de 5 años que murió luego de que le diagnosticaran varicela, informó el Ciudadano Diario.

"La varicela es una enfermedad común, muy contagiosa. En la gran mayoría de los casos tiene evolución favorable, a veces con tratamiento y otras sin. El problema radica en que en muy poquita proporción pueden aparecer complicaciones, y las más frecuentes son infecciones agregadas. La piel constituye la primera barrera defensiva. Nosotros portamos gérmenes que habitualmente pasan desapercibidos, no nos enferman. Cuando hay una interrupción en la continuidad de la piel ese germen puede penetrar" dijo el especialista.

Sobre este caso en particular, la mamá de la niña fallecida brindó testimonio a la prensa local: “El domingo Julia manifestó dolor de cabeza, y en la noche fiebre. El lunes en la mañana la trajimos a la guardia, no recuerdo bien el horario. La doctora, pediatra de guardia, la diagnosticó con varicela, le dio no me acuerdo bien el nombre del remedio pero es para que no le picara y también ibuprofeno. Nos dijo que no dejáramos que se rascara. La niña evoluciona con las ronchitas, el viernes sigue con fiebre de manera permanente, y la trajimos porque se había rascado una ronchita y se le había hecho una infección”.

Lo cierto es que desde el Ministerio de Salud de la provincia están muy preocupados por esta situación, ya que los padres denunciaron mala praxis.

Luego de detectar la infección, la pequeña fue enviada al hospital Tagarelli de Eugenio Bustos, donde el pediatra le diagnosticó varicela, se fue complicando el cuadro y finalmente la niña murió, probablemente víctima de una septicemia.

Por su parte, Lorena Martín, abogada de la familia, indicó cuáles son los fundamentos para acusar de mala praxis al pediatra que la atendió cuando le dieron el diagnóstico: “No fue atendida como debería haber sido atendida en un hospital público. Lejos de eso en dos oportunidades sus papás manifestaron que la niña seguía mal y que lejos de avanzar en el cuadro que se le había diagnosticado, no mejoraba. Nunca se le pidió la libreta de salud ni se le dio razón a lo que sus padres manifestaban, en razón de lo que la menor padecía. En ningún momento le hicieron un análisis, no verificaron que la niña tenía las vacunas colocadas incluso lo que se pone para reforzar esta situación. No se le hizo lugar a nada de lo que decía la madre, no se la internó ni trasladó. No se tomó ninguna medida al respecto, luego dicen que se trata de un virus que no especifican”.

Finalmente, sobre las complicaciones que puede traer esta enfermedad Cerchiai comentó: “La varicela genera vesículas, que son como pequeñas ampollas que pican. La persona tiende a rascarse, se lastima la piel y entran estos gérmenes. Son bacterias, que generalmente son estreptococos o estafilococos. Tienen la potencialidad de que si se diseminan en vía sanguínea pueden llegar a una complicación que es una septicemia, donde está en grave riesgo la vida de la persona".