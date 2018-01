Ángel Di María y la despedida que se acerca en Rosario Central

A corto plazo: ¿podrán eliminar a este Real Madrid en el cruce de 8vos de final de la Champions?

“Hablan de Real Madrid en crisis. Es como si se desatara una tormenta y 10 minutos después vuelve a salir el sol. Todo el mundo dice que le vamos a ganar, que el Real es un desastre. Pero en el Real, la Champions es la Champions, y todos los jugadores se activan, están bien y hacen goles cuando llega el momento. Yo lo conozco desde adentro, por eso a todos les advierto que no hay que subestimar la situación. Es obvio que tenemos un equipo importante, más fuerte que el del año pasado, y tenemos la posibilidad de eliminar al Real Madrid porque contamos con las armas. Sabemos que es posible. Pero jugar en el Bernabéu no es fácil. Ya hace dos años le pegamos un paseo increíble en su cancha y terminamos perdiendo 1-0, con un gol de Nacho cuando buscó tirar un centro. El Real parece hecho para la Champions, nada de subestimarlo”, cuenta Di María.

A mediano plazo: comparate con Sudáfrica 2010 y con Brasil 2014, ¿cómo llegás a Rusia 2018?

“Nadie tiene comprado el Mundial, solo el 'Enano'. Uno puede escuchar que va, que va, que ya está adentro del grupo, pero hasta que no esté la lista, mejor no dar nada por seguro. Han aparecido muchos chicos, y están bien, por eso yo no puedo distraerme, necesito estar cada día al 100%. En el Mundial 2010 recién empezaba mi carrera en Europa, no estaba del todo bien en Benfica. Me agarró de sorpresa, no esperaba jugar mi primer Mundial. En 2014 sí, acababa de ganar la Champions, ese Mundial jamás lo olvidaré”.

Y a. ¿largo plazo? En junio de 2019 terminará tu contrato con PSG. ¿Ahí volverás a Rosario Central?

“Voy a volver al fútbol argentino para exclusivamente jugar en Central. Y me voy a retirar en Central. ¿Plazos? Prefiero no prometer fechas. Al fin y al cabo nunca se sabe cuándo termina un contrato. A veces el club no te quiere y te tenés que ir, y en otro lado aparece una nueva fecha de contrato. Pero estoy al tanto de todo, sigo todo lo que pasa en Central a través de los medios y de las páginas web. Nueve de mis 10 amigos son de Central. ¡Cómo sacármelo de la cabeza si siempre están hablando de Central y siempre me están pidiendo que vuelva! No tengo una fecha, pero sé que me voy a retirar en Central”.