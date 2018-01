Tecno: Ahora Instagram avisa si estás "en linea" en la red social

Instagram está cambiando su diseño para incluir más opciones para los usuarios, pero en esos cambios no deja de ser más “buchón”. A finales del año pasado, la red social decidió alertar cuándo uno haga una captura de pantalla de las stories.

Ahora, el servicio de mensajería de Instagram le cuenta a tus seguidores –y los que no lo son también- que no solo has leído el mensaje que te han enviado sino que, además, no contestas. Esto lo pueden saber porque la aplicación ha visto oportuno avisar a los demás de la última vez en la que has estado activo.





Según la información que comparte el diario La Vanguardia, la plataforma se ha sumado a la información que ya conocíamos por programas como Whatsapp, que te avisa cuándo fue la última vez que estuviste en línea, o Facebook, que informa cuando estás conectado, ausente y el tiempo en que te desconectaste.

No obstante, ya se sabe cómo se puede hacer para desactivar esta función y evitar que Instagram “te delate”. Para borrar esa información entra en tu perfil personal de Instagram, luego en el apartado de configuración, verás un punto que pone “mostrar estado de actividad”, lo desactivas y listo. Eso sí, cuando quites la opción no podrás ver si el resto de usuarios han estado activos o no.