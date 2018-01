Marian Farjat: El cambio físico más asombroso de la farándula

Bromeaban con su nariz en la Casa de Gran Hermano 2015. Y a Marian Farjat (23) parecía no importarle. Al contrario: era la primera en reírse. "Estoy contenta con mi cuerpo y con mi figura. Estoy contenta con lo que soy", decía antes y después de… ¡hacerse una rinoplastía! No fue ese su primer cambio pero sí el más grande. Sucedió ocho meses atrás, cuando se animó a pasar por el quirófano pese a sus temores. ¡Y quedó feliz!



"No soy obsesiva ni me desespero por la estética", ha declarado la novia y ex novia -¡en infinidad de ocasiones!- de Brian Lanzelotta (28), quien no solo reparó en su perfil griego: también cinceló sus curvas tras bajar más de diez kilos con un régimen tan estricto como su rutina de gimnasia.



Y hoy se anima a desnudarse en la playa La Escondida de José Ignacio, en las afueras de Punta del Este. "No me da nada de pudor estar desnuda -le dijo a la revista Pronto-. Pero antes no podía hacer nudismo porque Brian no me dejaba. Por eso también corté, porque estaba atada a él. No me dejaba hacer nada". Liberada, así se muestra en este 2018:



"Belleza no, pero carácter tengo", ha declarado Farjat, una de las hermanitas más escandalosas en la historia del reality, en más de una ocasión. Y por los piropos que cosecha en las redes sociales, su máxima ya puede entrar en duda…



Mirá las fotos: