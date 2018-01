El renacido

Tanto el rectángulo de juego como el rectángulo de su área, y el de su casa siempre fueron especiales. De un club tan particular, siempre habrá de tener en sus filas, un extraño ser. Ya sea por sus cualidades físicas, técnicas, por su color de cabello o por todas. El Club Atlético Central Norte venía de años de sequía.

Solo hacía ruido en los viejos bodegones de la ciudad, en los bares del interior de la provincia, donde se recordaban viejos héroes, y epopeyas inolvidables. Por mucho tiempo el tren del norte había pasado con los vagones tan heridos como vacíos.





Hubo un día, un primer partido en el estadio Martearena donde la esperanza volvía a vestirse de negro. Un año más, lleno de ilusiones, pero cada vez con más cautela. Siempre se partía desde el fondo del mar. Había mucha agua por recorrer. Salía el equipo al campo y entre tantos atletas apasionados se vislumbraba un tipo diferente. Estatura media para el puesto. Cabello rubio. Muy brilloso para el paladar cuervo. Aunque solo importaba que evite los pases a nuestra red. Solo se esperaba que cierre los ojos y los palos rechacen, o se fuera tan fuera como sea posible.





Eran buenas noticias saber de su calma. Nunca me habían gustado los arqueros charlatanes que engañan al público común con alarmantes gritos, indicaciones vanas, vestimentas extravagantes. El puesto requería seriedad. La historia del club necesitaba una mezcla de lobo con cordero. De repente disparo del rival y vuestro arquero se encorva en el aire, acostado, y desvía el recorrido del balón con la palma de su mano, tan perfectamente para evitar el gol y rebote alguno con destino de córner. Era un alivio saber que nuestro portero se despegaba del suelo. Que coordinaba sus pasos para salir a cortar un centro. Que le pegaba como enganche y con ambas piernas. En fin, siendo detallistas era un formidable arquero, a simple vista. Demasiado para nuestra competencia. Pues solo necesitábamos, alguien con dos manos. Cuerdo. Simple.











Desde allí, que vinieron cientos de salvavidas lanzados por un tal Mariano Maino. Originario de la provincia de Santa Fe, aunque salteño por elección. Entre achiques, cortes de centros, vuelos, remates en el rostro, a quemarropa, tiros libres, penales, risas y llantos, pero más llantos. Porque si hay algo que tiene de característico pertenecer a este club, es llorar en la tristeza y con la misma sal derramada, en la alegría. Aunque esta última, sean contadas, escasas. Y el señor de quien les escribo, tendrá mucho que ver sobre las pocas sonrisas esbozadas por estos tiempos.





Tiene paz. Transmite calma. Parece bajo pero compensa con su fuerza. Gran despegue, potente en su arranque, muy elástico. Dúctil con los pies, muy preciso. Le gusta ganar. Parece un cordero, hasta que entra en competencia. Es feroz.







- Parece un gato, es una goma, impresionante. De todos los arqueros que entrene, el mejor. De altísimo nivel, de primera división. Además un chico muy ubicado, obediente. No se fue afuera, porque no quiso. (Ernesto “Conejo” Cortes, exentrenador de arquero del club, nunca se detuvo en elogios)

Se saca los guantes. Está en familia y parece en estado de plenitud. Cuando escucha de amor, nombra a su madre Estela, a su padre Orlando, a su hija Morena, a su hijo Belisario, a su mujer Florencia. Respecto a la amistad pronuncia sin dudar a su colega, Matías Ceballos. Admira a Iker Casillas. Confiesa su debilidad por el Club Atlético Central Norte, aunque afirme que de niño era de Colón de Santa Fe. Siente una gratitud inmensa con el hincha cuervo. Jura que fue su lugar en el mundo, dentro del fútbol. Lleva la herida del descenso aún sin cicatrizar. Recuerda con emoción los ascensos y todos los momentos vividos.





“Mumo” quiere aparentar ser un hombre común, pero sabe que no lo es. Ningún futbolista lo es, desde que pisa un campo y entra en la retina como en la mente de tanta gente. Cumple el sueño de muchos, por no decir de todos. Pero por sobre todas las cosas, cumple su propio deseo. Va tras él, constantemente. Lo persigue, lo ataja y vuelve tras él. Está convencido. Es optimista. Quiere transgredir desde la bondad. Se ofrece en cada movimiento social, se detiene cuando lo observa un niño. Se humaniza, se sensibiliza. Lleva consigo siempre algo negro. Es especial, diferente. Nadie debería mal juzgarlo por cambiar de club. De trabajar en otra empresa. No fue ni héroe ni villano. Debería de obtener respeto y gratitud. Lo recordarán con el tiempo. Después de todo, con nombre y apellido, sigue revolcándose por pasión, con muy poco a cambio.





Por: Nicolás Cortés