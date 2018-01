Florencia Peña: “Necesitamos gobiernos que miren a los que tienen hambre y no a los que tienen Audi”

En su repaso por sus trabajos, Peña expresó “soy muy tímida en situaciones cotidianas, era la que cruzaba la esquina si había un grupo de chicos mirando. El arte me ayudó”. “Me empezó a despertar el tema de la gracia cuando no tenía tanto miedo”, sostuvo.

“Veo a mis hijos que no tienen idea que van a hacer de su vida y digo: ‘menos mal que yo lo supe desde tan chica”, aseguró la actriz, quien comenzó su carrera desde muy chica.

Sobre la versatilidad en su personalidad y su trabajo, Peña dijo ella es así de por sí. “Porque tengo muy claro quien soy es que no me molesta mostrar todas mis facetas. Soy muy boluda por momentos, soy frívola por momentos, soy mujer que me gusta sentirme linda y también me gusta pensar y soy lectora. Me gusta pensar la realidad y vivir la vida filosóficamente“.

“No necesito mostrarme todo el día como una intelectual”, explicó y remarcó que no necesita eso para su vida. “También me conmueven cosas duras y difíciles que pasan en nuestra realidad y las comparto así como las vivo”

Sobre las críticas que recibe, explicó que después de mucho tiempo de analizarse “entendí que no iba a agradarle a todos y que mi manera de mostrarme el mundo y tener una postura frente a las cosas iba a dejar a alguna gente adentro y a otra afuera.”

“Si quiero mostrar el culo lo muestro”, destacó y expresó que eso es parte de la “pelea feminista que tanto nos critican“. “Otra cosa distinta es que alguien decida por vos”, reforzó.

Florencia recordó como fue el momento en que habló públicamente de política. “No estábamos acostumbrados. Necesité hacerlo, fue desconcertante para mí también. No tuve real noción de que mis palabras podían generar tanto revuelo“, manifestó. “Creo que estaba demasiado separado quien yo era de lo que yo mostraba. Entonces dije ‘necesito mostrarme'”, afirmó.

“Lo que vino fue dificilísimo. Hubo campañas en contra de lo que se te ocurra”, recordó y más adelante analizó la situación actual de país: “En este momento están pasando cosas que a mí no me gustan. Siento una absoluta desconexión con la sensibilidad social”

“No puede estar bien que haya gente que tenga 100 mil hectáreas y gente que no tenga donde vivir, o yates y millones de dólares y alguien no tenga para comer. Creo que habría que tener un tope”, disparó.

“Estamos acrecentando esa brecha. A mí me duele el hambre. A mí me va bien, pero quiero que a todos les vaya bien. No es que vos trabajas 11 horas y te va genial y no le va bien al que no labura. Yo conozco un montón de gente que trabaja 14 horas por día y le va como el orto“, consideró.

Por último, Florencia recordó una impactante anécdota. “Volvía del teatro hace muchos años y había un Audi de los más caros y en medio de la avenida Libertador un pibe tirado, con las esposas puestas y rodeado por siete policías. El hombre del auto le gritaba y, sin justificar el robo, el pibe tirado le gritaba ‘Tengo hambre’”

“Necesitamos gobiernos que miren a los que tienen hambre y no a los que tienen el Audi“, definió y, en relación al kirchnerismo concluyó: “Yo no voy a defender a las personas, voy a defender a los proyectos“.