Wanda Nara: ¿tildó de “sucia” a Susana Giménez por esto?

Wanda Nara voló con su hijo Valentino a nuestro país y -en medio de mucho hermetismo- se supo que la esposa de Mauro Icardi está grabando un programa especial en Telefe.



Según se informó, la mediática está preparando un show para competir con Juana Viale, que debuta como conductora en El Trece. Para ello, la producción le ofreció utilizar el camarín de Susana Giménez y la respuesta de Wanda fue fatal: “Me habían ofrecido un camarín más grande pero no me gustó porque tenía mal olor”.



”Ahhh, pero el de Susana, huele a señora grande”, lanzó su asistente, afirmando que se trataba del espacio que utiliza la diva cuando hace su programa. Y, rápidamente, Nara salvó la situación: ”Me querían dar un camarín, que es de Susana, y no se, no me gustó, prefiero este pequeño, no me gustó el olor del otro“.