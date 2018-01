Una cadena de ADN descartará si el cráneo encontrado en Bolivia es de María Cash

García Castiella, abogado de la familia Cash, dijo por FM Profesional que todo esta cuestión hay que situarla en una situación de hipótesis y probabilidades.

“Con el Juzgado, la fiscalía y la querella venimos trabajando en esta línea investigativa tras anoticiarnos sobre el hallazgo de un cráneo NN en la Paz, Bolivia, a principios de 2017” remarcó.

El letrado contó que la forense odontóloga, Robira de Bolivia, solicitó colaboración para saber si había alguien desparecido que respondiera a la sonrisa de dicho cráneo, ya que ellos trabajan en este análisis puntual basado sobre dentadura y registros dentarios. Además, Castiella dijo que un doctor de Entre Ríos hizo un trabajo científico creíble, que le dio un alto grado de probabilidad de coincidencia y compatibilidad entre las imágenes de María Cash con este cráneo de Bolivia. A esto se sumó la intervención de un forense boliviano, según el abogado, que determinó que era de rasgos caucásicos que no eran propios de la región e hizo una antropometría del rostro que le dio similitud con María Cash.

Es así, que ante este grado de probabilidades, el Juzgado y la fiscalía intervinientes solicitaron la remisión de un exhorto a Bolivia, para solicitarles informe si es que ellos tenían cadena de ADN de este cráneo y si no la tenían que remitan una partícula, o una parte del cráneo, que sirva para sacar acá en Argentina la Cadena de ADN.





Para esto, incluso el cuerpo de Antropología Forense se puso también a disposición para colaborar con el tema, que aún no se resuelve porque desde Bolivia no han dado respuesta a los exhortos enviados desde la Cancillería Argentina. “Nos enfrentamos ante el escollo que aún no fueron contestados los exhortos que se mandaron desde la Cancillería”.

“Hay un nivel de probabilidades, de posibilidades que hay que evacuar, la ciencia nos da esa posibilidad tan simple con el ADN hoy en día que no se podría descartar así porque sí no más, por mero capricho esta posibilidad” remarcó.

Consultado por su parecer ante el hecho, Pedro García Castiella dijo que el expediente es extenso, “tiene 68 cuerpos en este momento y dentro de la hipótesis, de todas las que han nutrido la investigación, esta es una que yo personalmente considero seria e importante, digna de despejar, ya sea por sí o por no. Pero es importante despejarla. Más allá de lo que opina la familia, ellos tienen una opinión un poco distinta, ellos no le dan crédito a este estudio, basados en el hecho de que se ha trabajado sobre fotografías porque no hay registro dentario de María Cash” .