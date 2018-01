Atrapan a maestra haciéndole masajes y sexo oral a un alumno

En

Estados Unidos los escándalos sexuales continúan siendo noticia y parecen ir en aumento. Es el nuevo caso de una maestra que será juzgada por agresión y perversión sexual a un estudiante de 14 años de edad.

La mujer fue detenida y liberada.

Los informantes descubrieron que la profesora Dori Myers, de 29 años, le practicaba sexo oral a uno de sus alumnos. Una de sus compañeras de trabajo afirmo haber visto el momento cuando la acusada le daba masajes al menor de edad.

La docente acusada por agresión sexual.

La profesora de New York daba clases de estudios sociales en The New School for Leadership and the Artsen Kingsbridge, fue arrestada y le presentaron cargos por acto sexual criminal en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un alumno menor de edad.

La profesora fue a la fiscalía para recibir su multa.

Por la gravedad del caso, los fiscales solicitaron al juez que la multa a pagar sea de $ 50.000. La jueza Laura Drager finalmente liberó a la maestra bajo su propia responsabilidad.

La escuela donde se cometió el ilícito.

Los policías se enteraron del incidente cuando el adolescente se lo contó a un compañero de clase y éste notificó a un administrador de la escuela. Además, los alumnos habían elogiado sospechosamente a la profesora en las redes sociales.