Tucumano con VIH abusó de sus sobrinos de 3 y 6 años en Jujuy

Alrededor de las 14 de este jueves un vehículo de la Brigada de Investigaciones de la provincia de Jujuy estacionó sobre calle Alvera, a la altura del inmueble donde anteriormente funcionaba justamente la sede de la Brigada. Dos efectivos se apresuraron a abrir una de las puertas y mientras ayudaban a descender a un hombre delgado vestido con un pantalón de jean de color beige y una remera oscura, otro efectivo levantó la "capucha" de una campera verde para taparle el rostro y lo trasladaron al Ministerio Público de la Acusación por el acceso principal de la calle Urquiza.



Era Jorge Emilio Juárez, un hombre de 55 años que tiene VIH y es oriundo de Tucumán, quien quedó imputado del delito de supuesto abuso en contra de dos niños de entre 3 y 6 años de edad, por la fiscal de turno en la feria Judicial Mónica Montalvetti, hechos denunciados el sábado pasado en la seccional 34° de la localidad de Reyes de la provincia vecina.



Juárez había llegado junto a su novio a la capital jujeña días atrás y se había instalado en casa de los familiares de este por unos días.



El hombre fue interceptado por los efectivos policiales en la plaza Belgrano, en pleno microcentro de la capital jujeña y al momento de su aprehensión, les dijo a los efectivos que era un excombatiente de la Guerra de Malvinas y que era portador de una enfermedad de transmisión sexual.



Es por eso que fue trasladado de inmediato al Departamento de Medicina Legal de la Policía de la Provincia, donde se constató su enfermedad y luego fue trasladado a la Seccional 54° de la localidad de Yala.



Pasó la noche en silencio, según las fuentes consultadas, acusaba algunos malestares estomacales, pero nada que le impidiera en permanecer alojado en una de esas celdas.



Los tiempos de la Justicia no corren al ritmo que el nuestro, eso es sabido y con mucha más razón en la feria judicial.



Recién ayer a la mañana el juez de Control de turno en la feria Gastón Mercau dio lugar al pedido de detención, pero hay que aclarar que fue solo por trámites administrativos que la detención se firmó ayer y no el mismo lunes.



Los niños víctimas de este dantesco hecho se encuentran con sus familiares y la fiscal Montalvetti dispuso que en las próximas horas se sometan a la Cámara Gesell, para que relaten los hechos.



El hombre conoció causa de imputación y en las próximas horas será citado para la designación de un abogado defensor. Mientras tanto se dispuso que Jorge Emilio Juárez feura trasladado a la Unidad Penal del barrio Gorriti para resguardar a él y a otros internos de su condición de persona que vive con VIH.



Fue trasladado de la sede policial por los efectivos de la Brigada de Investigaciones y por el jefe de la Policía de la Provincia Guillermo Corro, quedando a disposición de la guarda judicial.



Rápido accionar de los efectivos



La sociedad entera mostró su indignación al enterarse del terrible episodio y las primeras preguntas surgieron en qué contexto se dieron los hechos.



Las denuncias de dos mujeres alertaron a los efectivos de la Seccional 34º de Reyes de un supuesto abuso en contra de dos niños entre 3 y 6 años.



De inmediato se dispuso que los niños fueran examinados por un médico, quien constató que las lesiones que tenían eran similares a las de abuso.



Los efectivos cayeron en cuenta de que el hombre ya no estaba en ese domicilio e iniciaron una búsqueda para evitar que se fugara, hasta que se libre la orden de detención.



Según las fuentes judiciales, su teléfono celular se habría activado en una de las celdas de la zona céntrica de San Salvador de Jujuy, y gracias a ese seguimiento se logró aprehenderlo y trasladarlo a la sede policial.



Niegan que sea veterano de guerra



Desde la Federación de Veteranos de Guerra de Argentina no tardaron en desmentir que Jorge Emilio Juárez fuera parte de grupo que participó en la Guerra y se mostraron preocupados que el hombre, ahora detenido, haya invocado la prestigiosa condecoración de ellos.



En su cuenta de Facebook, había posteado algunas cuestiones vinculadas a la Guerra y es probable que haya permanecido en la zona continental en periodo bélico, según las fuentes consultadas.



Además se desconoce si el hombre sigue algún tipo de tratamiento medicinal de acuerdo a la enfermedad que padece.



Por otra parte, se ordenó que una comisión de efectivos investigue si pesa sobre Juárez algún tipo de denuncia en Tucumán referida al grave delito por el que está detenido e imputado.