Cístola calienta motores para la 1º fecha del TC Mouras

Todo listo para que el domingo 4 de febrero los motores comiencen a rugir este 2018 en el TC Mouras y Esteban Cístola, el joven piloto salteño de tan solo 16 años, última detalles para dar pelea en la competencia. La primera fecha se correrá en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

En diálogo con InformateSalta, adelantó que sus principales objetivos para este año son correr las 15 fechas, seguir aprendiendo y tratar de representar a Salta de la mejor manera posible. “Debute la última fecha el año pasado y pudimos andar bien. En un entrenamiento estuvimos primeros, y después tuvimos un problemita, se nos desconfiguró el auto y había cambiado 5 grados y por eso fue que habíamos clasificado tan atrás,” dijo.





Luego del percance, Cístola aseguró sentirse cómodo y seguro con el auto que lo acompañará además, si el presupuesto lo acompaña, en el Turismo Pista Clase 3. Cabe recordar que en agosto pasado, se coronó campeón del torneo apertura en el TP 1400, campeonato zonal del NOA en el Autódromo Martín Miguel de Güemes en Salta y luego incursionó junto a los mejores.

Su corta edad no lo detiene y cree que ser el más chico le agrega una ventaja física y mental. “Está bueno, el año pasado en la clase 1 anduvimos bien y ser el más chico entre pilotos que me duplican o me triplican mi edad la verdad que se siente muy bien,” reflexionó.