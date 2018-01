Denuncian que estafó a niños carenciados y una escuela llevará su nombre

Vecinos de Metán expresan su repudio al nombre impuesto a la Escuela Técnica Nº 3133. Aducen que se trató de un profesor que recibía dinero para chicos de escasos recursos y no quería entregarlo. Además, aseguran que no se siguió el reglamento para su elección.

El nombre que se le pretende imponer a la Escuela Técnica Nº 3133 de Metán generó malestar y repudio entre los vecinos, quienes se oponen enfáticamente a que se llame como un profesor que hace 35 años estafó a niños carenciados.

María Nieves Flores, quien en ese momento tenía 13 años resultó damnificada por los manejos irregulares que hizo el profesor Rosmiro Bazán, coordinador del Grupo Caminos Abiertos “Cristina Children”, que asistía económicamente a chicos de escasos recursos.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que a cada niño contaba con un padrino que enviaba 20 dólares mensuales para gastos de ropa, comida y útiles escolares, sin embargo, lo que ellos recibían eran una especie de vales.





“Me hacían contestar las cartas en la casa de un profesor, yo no tenía ningún contacto directo con direcciones donde vivía mi padrino, nada, porque eso todo ocultaban para que nosotros no hablemos con ellos,” expresó.

Además de esta ayuda, en un determinado momento su padrino en una postal le comentó que enviaba una suma mucho más importante de dinero para que pudiera construir su propio dormitorio y dejar de compartir con sus hermanas.

“El señor Bazán me dijo que tenía que ponerlo en el banco a nombre de él y que después me iba a ir dando de a poco a lo que yo que vaya necesitando. Se quiso quedar con esa plata, entonces como yo era menor de edad, mi hermana fue y lo denunció, recién a través de Tribunales pude cobrarlo,” aseguró.











Nieves se enteró de la noticia a través de una entrevista que le hicieron en un canal local a la hija de quien la estafó. “Es un lugar educativo, un colegio, no me parece que pueda llegar a tener su nombre si no fue un ejemplo de persona. Además con carentes de recursos que éramos todos, 100 y pico que éramos,” cuestionó.

Ofuscada por la situación asistió hasta el establecimiento y expresó su enojo ante una profesora, y hasta elevo varios expedientes, que aún no tienen respuesta, al Ministerio de Educación de Salta. Según afirmó, la decisión la tomó el director arbitrariamente, sin tener en cuenta el reglamento que establece que el nombre elegido deberá ser de dignos patronos y ejemplos de las jóvenes generaciones y que deberá designar una comisión especial, con la participación de docentes y alumnos, la que tendrá a su cargo la recopilación de datos biográficos y antecedentes, los que serán conservados en forma especial en un legajo destinado al efecto.