Este lunes asumen Galíndez y Caramella como nuevos secretarios en el Gabinete de Sáenz

Este lunes 29 de enero asumirán los nuevos Secretarios del Gabinete Municipal. Se trata del ex concejal Gastón Galíndez que se hará cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicio Públicos, y del Ingeniero Wanny Caramella Grimberg que se ocupará de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación.

El acto de asunción será encabezado por el intendente de la Ciudad, Gustavo Sáenz, y se realizará en el Teatro Municipal a partir de las 11 de la mañana.

Estos cambios se produjeron tras la salida de Federico Casas de Ambiente, quien explicó que la decisión de alejarse del municipio obedece estrictamente a una cuestión particular, pese a que se había visto envuelto en una polémica por contrataciones que se pagaron y que no se realizaron. El ex funcionario justificaba su renuncia a través de un comunicado en el que señalaba que “luego de un análisis de la gestión, consideré que había cumplido un ciclo de dos años al frente de un gran equipo de profesionales, con quienes obtuvimos grandes logros y alcanzamos diversos objetivos”.

Beatriz “Kitty” Blanco es otra de las funcionarias que se despidió de su cargo en las últimas horas, la arquitecta era la cabeza de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación. Si bien no se conocieron los motivos por los cuales el Jefe Comunal la desvinculó, trascendió que se decidió luego de que se hundiera por segunda, el pavimento en el Corredor de la Fe. Blanco no se alejará del municipio, será designada como Subsecretaría de Planificación Estratégica.