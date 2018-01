Para poder cobrar, los pasivos deben dar fe de vida ante entidad bancaria de pago

Si el beneficiario no lo realiza dentro de los plazos establecidos, la entidad no abonará el haber mensual. También lo puede realizar un apoderado.

Todos los jubilados y pensionados deben dar fe de vida periódicamente ante la entidad bancaria o centro de pago en la que cobran sus haberes, recordó la Anses.



La fundamentación se basa en que, “cada entidad fija la periodicidad y la modalidad de este trámite, que es obligatorio. Si no se realiza en el plazo establecido, la entidad no abonará el haber mensual.



Si el pago es suspendido, se reactivará automáticamente una vez que el titular o el apoderado, realicen el trámite de supervivencia o fe de vida”. Asimismo, la Anses ha implementado un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la huella digital; esto facilita la realización de trámites en esta administración y en entidades bancarias.



Todos los jubilados y pensionados y sus apoderados podrán registrar su huella en el sistema, en la misma sucursal bancaria donde cobran los haberes o en cualquier Para realizar el enrolamiento deben concurrir con turno previo y presentar su DNI/LE/LC.



Si se presentara un Conflicto Biométrico al momento del registro de su huella, esto no generará ningún retraso o suspensión del cobro de la prestación, dado que, se está verificando la consistencia de la información biométrica, que la persona se encuentra momentáneamente eximido del Programa Mi Huella.



En este sentido, la Anses notificará automáticamente a la Entidad Bancaria esta situación a fines de evitar que esta le requiera el uso de su huella como forma de acreditar supervivencia.

Si el titular presentara impedimentos físicos que tornaran inviable la realización del registro de sus huellas, podrá realizar la Solicitud de Exención al programa Mi Huella, mediante la presentación del Formulario PF 2.9 - DDJJ Exención al Sistema Biométrico Mi Huella.



Este trámite podrá realizarlo:

El apoderado para percibir del titular, no resultando necesario que se encuentre completo el apartado “Poder Especial para Solicitud de Exención de Identificación Biométrica - Mi Huella” de dicho Formulario, ni certificada la firma de la titular ante autoridad competente.



Cualquier otra persona, siempre y cuando el apartado “Poder Especial para Solicitud de Exención de Identificación Biométrica - Mi Huella” se encuentre completo con sus datos , y certificada la firma del titular ante autoridad competente.



Si el profesional médico completó el Formulario PF 2.9 - DDJJ Exención al Sistema Biométrico Mi Huella y firmó el mismo, no es necesario acompañar el certificado médico. Más información en el site: www.anses.gob.ar/tramites/mi-huella