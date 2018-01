Conocé la actividad física que te conviene hacer según tu signo

Porque nunca es tarde para hacer algún deporte o rutina de ejercicios, y para todos aquellos que no saben qué hacer para mejorar su salud hoy les brindamos un dato relevante. Es que el horóscopo puede guiarte con la elección de la disciplina que podría ser tu favorita.



Aries: Los arianos tienen personalidad dinámica y están en constante cambio por lo que lo ideal sería un deporte que tenga un nuevo reto cada día. El running y la escalada podrían ser geniales para vos.



Cáncer: Son personas sensibles por lo que no escogerían rutinas competitivas ni aquellas en las que podrías lesionarte. Una buena opción es la natación.



Capricornio: Los capricornianos se preocupan por llevar una vida saludable y, como tienen personalidad sofisticada, podría probar con clases de tenis.



Escorpio: Este signo es cien por ciento competitivo y necesita gastar las energías; el deporte que le iría muy bien a los escorpianos es el atletismo y algún deporte extremo ya que les encanta la adrenalina.



Géminis: Los geminianos aprecian actividades llenas de estrategia y las que involucran creatividad. Tienen infinidad de ejercicios o deportes para escoger, pero si desean empezar algo nuevo, podría ser clases de baile.



Leo: Les encanta ser el centro de atención y destacar. Así que los leoninos pueden elegir voleyball o fútbol. Y ojo, porque seguramente lleguen a ser capitanes del equipo.



Libra: Los librianos no son fanáticos del deporte pero su deseo de lucir una figura más saludable es más fuerte por lo que se esforzarán en hacer algún deporte. Inscribirse en el gimnasio y hacer ejercicios funcionales puede ser ideal.



Sagitario: A los sagitarianos les gusta practicar deportes, son metódicos y disciplinados. Una buena idea podría ser comenzar con entrenamientos de fútbol ya que demostrarás tus habilidades cada día.



Virgo: Son personas que no están interesadas en la actividad que demande mucho esfuerzo. Por lo que una excelente opción para este signo son las clases de yoga o pilates.



Tauro: A los taurinos les encanta estar en forma así que una disciplina genial para ellos podría ser el running nocturno. Lo usarás como fuente de salud y relax.



Acuario: Les gusta estar en constante cambio por lo que los deportes extremos les pueden llamar mucho la atención. Pero también podrían probar con caminatas que brindan relajación y tranquilidad.



Piscis: A los piscianos les gusta vivir experiencias diferentes y demostrarse a sí mismo que pueden lograr grandes cosas. Pueden optar por el surf o natación ya que no serán los protagonistas.