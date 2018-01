El Tunal: Muere un hombre por una picadura de garrapata

La enfermedad aún no figura dentro del protocolo de alerta para los médicos en el sistema de salud de la Provincia de Salta, no existían casos positivos hasta el momento.

La zona de influencia de la Rickettsia está establecida en las yungas de Jujuy, pero se acaba de descubrir que se extendió hasta la región sur de la Provincia de Salta en un radio perteneciente al Departamento Metán ( El Tunal, El Galpón), Departamento de Anta ( Parque El Rey) y zonas aledañas.

Según una investigación realizada por Diario Metán Noticias, el día viernes se conoció el fallecimiento de un paciente infectado con Rickettsia, procedente desde El Tunal, quien fue derivado al hospital San Francisco Solano de El Galpón y desde allí trasladado hasta la localidad de General Güemes donde lamentablemente murió luego que la infección bacteriana progresara rápidamente en su organismo.

La rickettsia puede ser confundida con la gripe ya que provoca fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, sangrados leves de encías o en cualquier otro sitio y erupción cutánea que puede identificarse como manchas rojas.

Es importante la realización de un diagnóstico certero en las primeras horas, ya que la enfermedad se puede curar si se inicia el tratamiento a tiempo.

Cuales son los puntos importantes que debes conocer de este padecimiento que te podrían ayudar a salvar tu vida:

1. Enfermedad infecciosa

Es producida por bacterias conocidas como rickettsias, que destruyen las células de algunos tejidos. De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), las rickettsias de mayor importancia epidemiológica son:

Tifus epidémico (Rickettsia proazkii): su principal vector de contagio es el piojo del cuerpo humano. Generalmente, se observa donde la higiene es deficiente y la temperatura fría.

Tifus murino (Rickettsia typhi): se transmite a través de pulgas o garrapatas de perro, ratón y gato. Con frecuencia se observa durante el verano y el otoño.

2. Modo de transmisión

Las rickettsias penetran al organismo a través de la piel o el aparato respiratorio, una vez que se realizó la picadura del artrópodo infectado. Las garrapatas inyectan las rickettsias en la piel mientras se alimentan. En tanto que los piojos, garrapatas y pulgas depositan las heces infectadas en la piel. En ambos casos, el contagio ocurre al momento de rascarse pues los microorganismos son frotados en el lugar de la picadura.

3. Síntomas

La enfermedad se caracteriza por presentar fiebre moderada o alta de manera repentina, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómito. Además de sarpullido de color rojo hasta morado intenso en las palmas y plantas de los pies. En caso de no recibir atención médica oportuna la enfermedad puede agravarse y causar la muerte.

Sin embargo, la Ssa afirma que al ser una enfermedad poco conocida, las personas rara vez hacen relación entre las picaduras y los síntomas.

4. Medidas de prevención

Evita el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas.

Mantener buenos hábitos de higiene personal. Es recomendable bañarse y cambiarse de ropa diariamente.

Desparasitación frecuente de animales.

Evitar acumulación de basura en viviendas y sus alrededores.



Según publica El Centers for Disease Control and Prevention(CDC), los primeros signos y síntomas no son específicos de RMSF (incluyendo fiebre y dolor de cabeza). Sin embargo, la enfermedad puede progresar rápidamente a una enfermedad grave y potencialmente mortal. Consulte a su médico si se enferma después de haber sido mordido por una garrapata o de haber estado en el bosque o en áreas con arbustos donde comúnmente viven las garrapatas.

Los signos y síntomas pueden incluir:

Fiebre

Dolor de cabeza

Erupción

Náusea

Vomitos

Dolor de estómago

Dolor muscular

Falta de apetito

Erupción

Si bien casi todos los pacientes con RMSF desarrollarán un sarpullido, a menudo no aparece temprano en la enfermedad, lo que puede hacer que el RMSF sea difícil de diagnosticar.

Algunos casos pueden presentar sarpullido es un signo común en personas que están enfermas con RMSF. La erupción generalmente se desarrolla de 2 a 4 días después de que comienza la fiebre. La apariencia de la erupción puede variar ampliamente a lo largo de la enfermedad. Algunas erupciones pueden parecer manchas rojas y algunas parecen puntos puntiformes.

Problemas de salud a largo plazo:

RMSF no da lugar a infecciones crónicas o persistentes.

Algunos pacientes que se recuperan de la RMSF severa pueden quedar con daño permanente, incluida la amputación de brazos, piernas, dedos o pies (por daño a los vasos sanguíneos en estas áreas); pérdida de la audición; parálisis; o discapacidad mental. Cualquier daño permanente es causado por una enfermedad aguda y no es el resultado de una infección crónica.