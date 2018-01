"Macri no comprende la realidad"

l diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Axel Kicillof consideró que el fracaso del presidente Mauricio Macri en lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea se debe a que el mandatario argentino ofrece “libre comercio” en momentos en que el mundo que “va a contramano (de esa política) y protege a sus propios productores”. En ese sentido señaló que “Macri no comprende esta realidad” y por eso “el mundo le cierra la puerta en la cara cada vez que va a golpearla”, sintetizó el ex ministro de Economía.

“Macri tiene un dogma aperturista que se choca con la realidad histórica, por eso su política de inserción internacional es un corso a contramano”, dijo y ejemplificó: “Se le ocurre ser ultra liberal y ultra librecambista con la UE, cuando este bloque tiene una política de defensa a sus productores”.

Durante una entrevista por FM La Patriada, Kicillof citó otro ejemplo al respecto: luego de asumir, el Presidente argentino dio un giro y regional al asociarse con la Alianza del Pacífico, “y al poco tiempo (su par norteamericano Donald) Trump retiró a su país de ese tratado” con el argumento de proteger a los productores estadounidenses.

“Macri no comprende eso, por eso tiene tantos traspié. Va a buscar algo que el mundo no quiere darle, que es librecomercio”, esgrimió el ex ministro al tiempo que aclaró que su análisis se basa en los hechos y que en ello no hay una cuestión valorativa: “No digo si esto está bien o mal, es lo que está pasando”.

Tras explicar el contexto, el ex funcionario aseguró que el acuerdo Mercosur-UE que el gobierno de Cambiemos hizo fracasar era “tremendamente desfavorable” para la región. “El acuerdo era que nosotros le damos todo y ellos casi nada”. Lo que el mandatario argentino hizo fue “pedir migajas, que le reconozcan un poco más de posibilidades de exportar carne, y la UE respondió en defensa de sus productores”.

En su opinión, la caída de ese acuerdo tuvo que ver también con la “política errática” del gobierno de Cambiemos. “El Presidente anda buscando inversiones pero nadie sabe cuánto va a estar el dólar ni las tasas de interés”, criticó.

“Lo único que fomenta la política macroeconómica de Macri es la especulación financiera”, que en el ámbito interno genera “desprotección del trabajo y la industria”, dijo. Además, “nadie sabe si este modelo va a seguir”, porque el equipo económico está integrado por “ministros sin posicionamientos claros” que conviven en una permanente “desorientación, pujas y contradicciones que dan poca consistencia al programa económico”.

Por otra parte, para el diputado la política del Gobierno es la de una administración que “no tiene vocación industrialista” y sostuvo que el actual modelo económico “sólo fomenta la especulación financiera”. En ese sentido rechazó el argumento oficial de que el sostenimiento de altas tasas de interés es para bajar la inflación. “En realidad lo hace para planchar el dólar”, aseveró Kicillof.