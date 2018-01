Mirtha Legrand pidió la renuncia del ministro Jorge Triaca: Video

Mirtha Legrand y Luis Novaresio intercambiaron por un rato sus roles en la noche de Canal 13. La primera pregunta del periodista a la conductora entonces fue: "¿Qué le dirías a Mauricio Macri?". La diva, lejos de dar una respuesta políticamente correcta, hizo una lista. Y no se olvidó del escándalo del ministro de Trabajo.



"No vamos bien. Hay muchas quejas de la gente. Y el Gobierno vende mal lo que hace bien", comenzó a responder Mirtha en su propio programa.



Y luego sorprendió: "Creo que tendría que remover a Jorge Triaca". Así se refirió a la denuncia que Sandra Heredia, ex empleada de la familia del ministro, realizó a principios de año.



La mujer aseguró que el ministro la empleó en negro, la blanqueó parcialmente antes de ingresar al Gobierno, la llevó al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la despidió. Su hermano, Carlos Triaca, luego la indemnizó.



Mirtha también criticó a Macri por la tragedia del ARA San Juan: "Me molesta lo que hizo el Gobierno con los tripulantes del submarino. El Presidente debería haber recibido a los familiares. No usa la cadena nacional por no parecerse a los kirchneristas. Queremos información".



MIRA MAS ABAJO EL VIDEO: