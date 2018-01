¿Se pudrió todo? Florencia de la Ve, lapidaria con Marcelo Polino tras sus picantes declaraciones

Con sus picantes comentarios sobre la venta de entradas y las obras que en esta temporada se destacan en Villa Carlos Paz, Marcelo Polino se ganó unos cuantos enemigos más en el medio.



Miriam Lanzoni y Gladys Florimonte fueron las primeras famosas instaladas en Córdoba que dispararon contra el periodista. Sin embargo, en las últimas horas, Flor de la Ve (42) salió a contestarle y fue lapidaria.



Es que Polino dijo en Intrusos (América, a las 13.30) que su obra, La isla encantada, y la de Flavio Mendoza (43), Mahatma, habían "aspirado" a todo el público de la Villa.



Entonces, la capocómica de Explosivos fue consultada sobre esos dichos y defenestró al también jurado del Bailando 2017 en un móvil para Implacables (sábados y domingos por El Nueve, a las 20).







"Obviamente siempre uno va a hablar mejor de su obra pero a mí particularmente lo que él diga no me interesa", comenzó diciendo Florencia.





Explosivos.



Y siguió: "Yo estoy contenta porque la gente viene a ver nuestro espectáculo y se va feliz. La respuesta es maravillosa, nos

aplauden de pie y todos los colegas que vienen a vernos nos dicen que es el mejor espectáculo de Carlos Paz, en el que más se divierten y la gente mejor la pasa".



Pero hubo más. Es que, la famosa actriz y compañera de Gladys La Bomba Tucumana, El Polaco, Gladys Florimonte, Silvina Luna y Tyago Griffo, entre otros, agregó: "Prefiero que me pase lo que me está pasando a mí antes de que la gente vaya a tu espectáculo y al salir no diga nada", dando a entender que eso no ocurría en La isla encantada.







Cabe destacar que en el móvil para Intrusos, Polino había dicho que esta era "una temporada atípica" porque sólo dos obras habían aspirado a todo el público y el resto la estaba "remando".



"Y lo digo con pena porque está bueno que le vaya bien a todo el mundo", remarcó entonces el periodista y como desde el piso le preguntaron por la obra de Flor, éste aseguró que desconocía los número exactos.



Sin embargo, aseveró que en primer lugar estaba Mahatma, luego ellos y en un tercer puesto, Topa, con su musical infantil Disney Junior Express En Vivo. "Es la primera vez que un infantil está tercero", chicaneó, con mucha ironía cuando le preguntaron cómo le estaba yendo a De la Ve.





La isla encantada.



En detalle, Pablo Layus agregó: "Viene Flavio con 2.000 entradas vendidas, La isla encantada, con 1500 y luego de Topa, con 800, Explosivos, que vende 600 entradas por función".



Cabe destacar que la mala relación entre Florencia y Polino explotó en los medios cuando el periodista presentó su libro Todo lo que sé y le dedicó un capítulo a su colega que se llama: ’Meábamos en la misma lata’.



"El capítulo hace referencia a cuando hacíamos gira con los tinglados, hacíamos pis en la misma lata. Una vez lo conté y se armó un quilombo y el marido me vino a buscar. Tuve otros hechos, me intentó bajar en un trabajo. Me la crucé a cuando hizo uno de los últimos fracasos y te saluda como no sé desde dónde, como desde el Chaco", dijo un ácido Marcelo Polino en 2013, durante una presentación de su libro.