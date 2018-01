Signos del zodíaco que se enamoran de un amor imposible

Hay personas que se sienten atraídas por lo que no pueden tener. Tal vez se trata de pensar que el amor puede cambiar las cosas, o tal vez se trata de establecer el rechazo por adelantado.



"Enamorarse de un amor imposible" puede ocasionarte muchos problemas, ya que al final de insistir te darás cuenta que nada era como lo habías imaginado y lo más seguro es que esto le pasa a estos signos del zodiaco ¡Presta atención!



ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): este signo audaz, fuerte y aventurero también se caracteriza por perseguir a aquellos que no los quieren, y todavía no se dan cuenta. Aries tiene un poco de complejo salvador, y creen con todo su corazón que si no están enamorados de ellos ahora, lo estarán en el futuro porque verán lo realmente especiales que son y eso sólo pasa en los cuentos.



TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los Tauro están acostumbrados a obtener lo que quieren. Desafortunadamente, ellos mismos encuentran que obtener lo que quieren es aburrido después de un tiempo, y entonces, sin saberlo, tienden a enamorarse de personas que posiblemente no puedan tener. Su tenaz cualidad terca no los deja soltar, y tratarán de seducir a la persona que ni siquiera se da cuenta de que existen. Su lema esencial: "Lo intenté".



ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): vienen con tal sensación de confianza que es difícil para cualquier Escorpio pensar que alguien no los quiere. Es por eso que este signo está allí conmocionado y sobrecogido por cómo el objeto de su deseo no los desea de vuelta. Es poco viable pensar que serán rechazados o no, por lo que intentan de nuevo una y otra vez. Pero una vez que captan la indirecta, se acaba la ilusión.



SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): románticos hasta el hueso. Se enamoran tan profundo que hasta sufren con las celebridades que son un factor "imposible". La oportunidad para Sagitario es que, si no pueden tenerte, forman un mundo entero donde si te tienen, y bueno, se quedan en la fantasía. Pregúntele a un Sagitario si están enamorados y siempre le dirán: "¡Sí!" Pero no se sorprenda si la persona que aman es invisible, porque en la mente de un Sagitario, no lo es.



PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el amor es tan importante para Piscis que lo buscan en todos los lugares equivocados. Este signo realmente quiere estar enamorado; los hace sentir completos. No son solitarios y dependen de otros, y buscan el amor y el romance muy en serio. Desafortunadamente, son tan fervientes en su búsqueda del compañero perfecto que siempre tropiezan con el compañero extremadamente no tan perfecto. La ironía es que no quieren herir, y eso en sí mismo atrae la idea de dolor y angustia en sus vidas. ¡Ley de la atracción!