Macri anuncia que familiares de ministros no podrán ser parte del Gobierno

“Firmare un decreto para que ningún ministro del gobierno nacional pueda tener familiares en el gobierno” indicó el presidente de la Nación. Además confirmó la reducción del 25% en cargos políticos y que no habrá paritarias para los funcionarios con designación política. Mirá el VIDEO.

Esta mañana, el presidente Mauricio Macri encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada con tres anuncios centrales:

- Reducir uno de cada 4 cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional: “La reducción del 25% de los cargos políticos significa un 25% menos del presupuesto. 1.500 millones de sueldos por año”.

- Los funcionarios nacionales con designación política no tendrán un aumento de sueldo: “No habrá paritarias para los funcionarios de la Administración Pública nacional, con designación política, no tendrán aumentos de sueldos”.

- Los familiares de ministros no podrán forma parte del gobierno: “En los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del gobierno nacional pueda tener familiares en el gobierno. Sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo, pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente”

En cuanto a este último punto, Macri llamó a que todas las administraciones públicas del país a tomar medidas similares. “Tenemos que seguir mejorando la institucionalidad y transparencia de la política. La política no tiene que tener ventajas excepcionales, debe ser un ejemplo de austeridad. Dejó de tener ese lugar de privilegio que no se toca, donde los argentinos no sabían que pasaba o como trabajaba” agregó el presidente de la Nación.

“Es verdadera vocación, buena fe e integridad” mencionó Macri sobre lo que exige a sus funcionarios públicos. “Somos parte de política, quienes tenemos que dar el ejemplo” agregó, al tiempo que aseguró que es la primera vez que Argentina ha crecido durante dos años seguidos, al igual que inversión.

Aprovechó también para criticar, nuevamente, al gobierno anterior indicando que se acabó el país de la política del clientelismo, corrupción, irresponsabilidad. “Nuestra única responsabilidad es trabajar para el bienestar de todos” aseguró.