Subió una foto en bikini, pidió que le escribieran "algo interesante" y se llevó una inesperada sorpresa

Abril Billone, una usuaria de Twitter, subió a la red una foto de ella en bikini con el texto: "Diganme algo interesante".



¿Cómo reaccionaron en la red social?



Aunque las respuestas de los usuarios no fueron las que ella esperaba, el tuit de la joven fue retuiteado más de 300 veces, obtuvo más de cuatro mil ‘me gusta’ y casi dos mil respuestas que tomaron a rajatabla su petición.



"En la antigua Inglaterra no se podía tener sexo sin autorización del Rey. Si querían tener un hijo debían solicitarle un permiso y les entregaba una placa q debían colgar en su puerta mientras tenían relaciones q decía “Fornication Under Consent of the King” de ahí la palabra FUCK", escribió una usuaria llamada Sabrina.



Mientras que otro seguidor escribió: "Durante siglos, la piel bronceada estuvo relacionada con la clase pobre que se asoleaba por trabajar en el campo hasta que en los 20s Coco Chanel se quedó dormida en un camastro de un crucero y los socialites y fashionistas empezaron a copiar su look bronceado".

Miles de personas le escribieron a la joven con diferentes datos curiosos, estos son los mejores: