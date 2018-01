Olmedo redobla la apuesta: “Hay que prohibir también los negocios con los familiares”

Así lo aseguró el diputado nacional tras ser consultado sobre la decisión del presidente Macri de no permitir que familiares de ministros sean parte del Gobierno. Además dijo que Salta debería seguir la misma línea.

Luego que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunciara que “familiares de ministros no podrán ser parte del Gobierno”, el diputado Nacional por Salta, Alfredo Olmedo, en diálogo con InformateSalta, dijo compartir la idea aunque consideró necesario ir más allá y prohibir también los negocios de los familiares de los funcionarios con el Estado.

Olmedo explicó que los negocios del Ejecutivo con empresas privadas, a cargo de familiares, es algo muy grave porque los funcionarios manejan información que otros desconocen. “Están cometiendo un delito”, sostuvo.

En la oportunidad, señaló que la provincia de Salta tiene que seguir la misma línea. “El estado no puede hacer negocios con familiares, no puede haber parientes, el mayor gasto pasa por la corrupción en los negocios intrafamiliares, yo lo demuestro con hechos, no tengo ningún familiar en la política nombrado por mi”, subrayó.

Por último, se refirió a los dichos de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien criticó los anuncios de recortes del 25% en los cargos políticos, y sentó postura. “No opino de los que destruyeron el país”, manifestó.