Salta Basket ya piensa en Peñarol: “Tienen poderío en el goleo”

Dos juegos en Mar del Plata; uno en Junín y otro en Capital Federal. Ese será el recorrido que Salta Basket realizará desde mañana en la continuación de La Liga. El conjunto salteño se instaló hoy en La Feliz para comenzar a vivir lo que será una auténtica gira infernal con cuatro juegos durísimos.

El capitán y una de las figuras del la competencia, Diego Gerbaudo, analizó el presente del combinado norteño y destacó que entre todos van a sacar adelante al equipo. "Tenemos que estar más unidos que nunca, seguir entrenando duro puliendo hasta los mínimos detalles; seguir con lanzamientos al aro para mejorar la eficacia. Pero me parece que lo más importante es la unidad del grupo", dijo.

Sobre los altibajos del equipo, Gerbaudo señaló que no están siendo constantes. "Contra Boca y otros equipos arrancamos muy bien, en un minuto sacamos 10 puntos y después en un minuto nos recuperan esos 10 puntos", expresó.







Además se refirió a su momento personal. "Me siento bien, ando con un dolorcito producto de una inflamación del tendón de Aquiles pero nada, me siento bien. Hacía muchos años que no me sentía tan bien físicamente, así que esperemos que de estos cuatro partidos podamos llevar alguno para Salta", dijo.

En la oportunidad, analizó a los rivales. "Creo que en los cuatro partidos tenemos chances de ganar, siempre y cuando hagamos un juego completo, todos concentrados y como sabemos hacerlo nosotros. Nosotros apuntamos a tratar de sacar los cuatro, sabemos de la dificultad que conlleva eso pero venimos a ganar todos los encuentros", afirmó.

Sobre Peñarol, equipo que enfrentarán mañana en La Feliz, puntualizó que es un rival con poderío en el goleo. "Nosotros tenemos que controlar eso y tratar de reducirlo a través de nuestra defensa y en ataque jugar tranquilos y atacarlos en sus puntos débiles donde sabemos que los tienen. Esperemos hacer mañana un gran juego y llevarnos un triunfo para Salta", finalizó.

Al Thornton, entre los cinco máximos anotadores por minuto

Según la sección Data Plus, perteneciente al portal basquetplus.com el norteamericano Al Thornton, refuerzo infernal, se metió entre los cinco máximos anotadores por minuto de La Liga.

Los 25 puntos que el extranjero le hizo a Boca Jrs en el último juego disputado en el Delmi, que lamentablemente no alcanzaron para ganar, los realizó en 27 minutos de juego. Promedio que le valió al ala pivote de 2,03 metros de altura meterse entre los líderes en ese rubro.