Concejales pedirán informes por las obras del Corredor de la Fe

Alvarado aseguró por FM Aries que los concejales tienen que hacer un control directo sobre cómo se invierte y en que se gasta la plata de los salteños y consideró que una obra de tal magnitud como la del Corredor de la Fe, no debería tener tales fallas a días de haber sido inaugurada.

Por otro lado, ponderó la decisión del intendente de reemplazar rápidamente a los funcionarios de carteras cuestionadas como la de Obras Publicas y la de Ambiente, “no se están yendo por desgaste, se están yendo por ineficientes” aseveró Alvarado.

Por su parte, Martin Del Frari, anticipó que desde el Frente Ciudadano para la Victoria, ya se hizo efectivo el pedido de informes que se ingresó por mesa de entradas del Concejo Deliberante. “Queremos saber qué tipo de contratación se hizo en esas obras”.







Además aseguró que desde su espacio político sienten preocupación por la manera en la que se están usan do los fondos provenientes desde Nación. Del Frari cuestionó además que en ninguna obra de la municipalidad hay carteles informativos que indiquen cual es la empresa contratada, la forma de contratación, los plazos, y otras cuestiones básicas.

El oficialista Ricardo Pasarell aseguró que las obras se hacen con buena voluntad y hay factores como el clima que los que no son expertos desconocen. Pasarell agregó que el intendente no está preocupado por los pedidos de informes sino que le preocupa que las obras no se hagan bien.

El edil confirmó que la segunda parte del Corredor de la Fe no iniciara hasta que no se demuestre que la primera quedó bien. Además manifestó que una obra mal hecha perjudica a todos y que los pedidos de informe son válidos porque la gente tiene que saber en qué se gastan los fondos.