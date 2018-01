Tabacal aceptó mantener los salarios por el plazo de la conciliación

La empresa acató la conciliación obligatoria, rechazando los argumentos del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) respecto de la presunta obligatoriedad de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis. Este procedimiento es utilizado por las empresas cuando pretenden despedir trabajadores, pagando solo el 50% de la indemnización. Tabacal, en cambio, pagará el 100% del resarcimiento que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para los despidos sin justa causa, según la normativa vigente.

Dichas indemnizaciones estaban disponibles al cobro el jueves 1 de febrero, aunque no queda clara la posición del STA, con respecto a la ilegal medida de fuerza dispuesta el 26 de enero, ni tampoco si la representación gremial ha acatado o no la conciliación obligatoria, en tanto en el acta firmada este martes ante la autoridad laboral provincial, los gremialistas condicionaron el acatamiento. No levantaron formalmente el paro ilegal decretado.

Tabacal, al acatar la conciliación, aceptó retrotraer la situación de los despedidos garantizándoles el cobro de salarios durante el plazo de 15 días hábiles que establece la ley, eximiéndolos y relevándolos de la prestación de tareas.

También el acta deja constancia que todos los temporarios que tienen completados los trámites de ingreso, previéndose su ingreso para el 1 de febrero, así lo harán y se les asignarán tareas, en tanto no se encuentren dentro de la nómina de desvinculaciones, que es muy reducida.

Establecidas y registradas en el acta las posiciones, el Secretario de Trabajo, Dr. Alfredo Batule, convocó a una nueva audiencia para el próximo martes 6 de febrero, a las 13 horas.