Tormenta en Salta: El agua llegó a las viviendas en Gorriti y Tucumán

Los vecinos de las calles Gorriti y Tucumán volvieron a inundarse como hace 30 años. “Esto pasa siempre, las obras no solucionaron nada”, contó a InformateSalta Lorena Aramayo, una vecina de la zona. La mujer y sus tres hijos quedaron atrapados en su vivienda hasta que el agua baje.

“Acá siempre fue igual, la Municipalidad hizo una especie de alcantarilla en Islas Malvinas y Gorriti, pero no funciona lo único que hace es ayudar a desagotar más rápido”, contó pero además aseguró que no se le realiza un mantenimiento.

“Miro por la ventana y se ve flotando cosas que no podes creer. Botellas, pañales, bolsas. La verdad es que sale una mugre tremenda y es porque la gente no cuida y porque los organismos no hacen los trabajos de limpieza”, aseguró.

Dijo que muchas casas están dañadas por la cantidad de agua y la velocidad a la que pasan los autos. “Al frente tenemos el depósito de Luque y los camiones entran y salen, se arman unas olas tremendas y a pesar de que ponemos compuertas el agua entra igual”.

Molestos y preocupados por una situación que solo se repite pidieron que se hagan los trabajos necesarios para evitar esas inclemencias. “Lo único que hace esa alcantarilla es ayudar a un desagote más rápido”.