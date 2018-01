Vendía productos por Facebook y no los entregaba: la golpearon y desnudaron

Pagaron por el artículo deseado y nunca lo recibieron.Enojados, los clientes estafados se reunieron en la puerta de la casa de la vendedora. Y al encontrarla, la golpearon y la dejaron semidesnuda. Ocurrió el último domingo en pleno centro de Mar del Plata.



Según denunciaron los damnificados, la mujer, identificada como Natalia Giselle Benavídez, ofrecía distintos productos a través de Facebook. Pero tras realizar el pago, solo interponía excusas para no concretar la correspondiente entrega.



Marcela, una de las denunciantes, contó que encontró una publicación en las redes donde una chica llamada "Natu" vendía motos en cuotas.



"Lo vi como una posibilidad porque yo no tengo recibo de sueldo. Para mí era una chance para poder pagar la moto por mes", señaló.



Luego, la presunta víctima fue al departamento de Benavídez para pagarle a una gran parte de la compra."Junté el dinero y le pagué. Unos días después me llamó para decirme que había problemas. Además, yo nunca vi físicamente la moto. Sólo me llevé un recibo por el dinero que le pagué", indicó al portal InfoBrisas.



Encima, cuando se contactó con la vendedora, recibió amenazas: "Me dijo que no iba a parar hasta verme enterrada".



Marcela descubrió que no era la única estafada. Reunió a otros damnificados y el último domingo se acercaron al edificio donde vivía Benavídez, en la avenida Colón al 1300.



Al ser interceptada, la mujer prometió que “mañana” devolvería el dinero e intentó escapar, pero una de sus clientas la tomó del brazo y comenzó a golpearla. La presunta estafadora terminó recibiendo una paliza en el suelo y semidesnuda.



Los clientes volvieron a la vivienda para concretar la devolución del dinero, pero descubrieron que Benavídez ya había dejado el departamento junto a dos hijos. Se radicó la denuncia en las comisarías Segunda y Novena de la ciudad.