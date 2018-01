Coronel Moldes: “La intervención no dejó deudas”

Molesto por las acusaciones en su contra, Rodolfo Antonelli, ex interventor del municipio, salió con los tapones de punta y aseguró que el informe de Auditoria “no dice en ningún lado que la intervención dejó una deuda de $20 millones”. “Es un tema político”, insistió.

Luego que se diera a conocer un informe de la Auditoria General de la Provincia que confirma la deuda millonaria que pesa sobre el municipio de Coronel Moldes, Rodolfo Antonelli, ex interventor del municipio, ante los micrófonos de FM Profesional, volvió a ratificar que “la intervención no dejó deudas”.

En la oportunidad, señaló que el informe en primer lugar no es definitivo, y en segundo, no dice en ninguna hoja que la intervención dejó una deuda de 20 millones de pesos. “Se hizo una auditoría en octubre, pedida por nosotros, donde no dice en ningún lado todas estas cosas, y cuando hablan de la tesorería y de la conciliación bancaria, son documentaciones que se entregan al finalizar la intervención”, dijo.

Antonelli remarcó que la deuda es de 14 millones y fue tomada por el ex intendente Osvaldo García. “Cuando fuimos con la intervención no fuimos a pagar las deudas, fuimos a normalizar, yo me encontré con gente que estaba encadenada y que llevaba más de 70 días de huelga”, subrayó.

En ese marco, señaló que el problema es que la intendenta Rita Carreras prometió a los trabajadores que iba a respetarles el contrato por un año y el monto iba a ser igual, situación que finalmente no respetó. “A los contratos los modificó por 6 meses, y de 7 mil de salario los bajó a 4 mil pesos”, señaló.

Por otro lado, manifestó que hoy la comuna no tiene problemas de deuda exigible. “Va a tener que trabajar con los juicios pendientes como lo hizo el abogado de la intervención, lo que tiene que hacer es ver como generar mayor cantidad de recursos, aunque está claro que los fondos no van alcanzar por la cantidad de gente que ha tomado”, detalló.

Finalmente, señaló que la intendenta se tiene que preocupar por cumplir con los trabajadores. “No la está intimando la provincia para que pague la deuda, sino el personal y los gremios para que cumpla con lo acordado y pague lo que corresponde, va a tener que ver como manejar sus números, si siguen agrandando la planta del municipio, es imposible pagar sueldos”, concluyó.