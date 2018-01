Temporal en Salta: “Las calles parecían el cauce de un río”

Luego de la fuerte tormenta que azotó la ciudad de Salta durante la mañana, una vecina de barrio Mirasoles, ubicado en zona Norte, en diálogo con InformateSalta, expresó su malestar por el pésimo estado de las calles, que según dijo, “quedaron todas llenas de piedras como si se tratara del cauce de un río”.

La mujer señaló que en una primera etapa es necesario al menos una obra transitoria de nivelación para mejorar el tránsito de los vehículos y evitar que el agua suba a las veredas e ingrese a las casas. “Lo ideal sería el asfalto pero sabemos que en barrio El Huaico que tiene más años todavía no lo hicieron”, expresó.

En la oportunidad, sostuvo que todas las calles que son paralelas a la Av. Democracia están en pendiente, y con cada lluvia se corre el ripio que fue colocado cuando se entregaron las casas. “El agua va llevando todo el ripio y queda todo como si fuera el cauce de un río, yo fuera de mi casa tengo una hondonada que pretendieron llenarlas los vecinos con algo para poder pasar”, dijo.







La vecina manifestó que el agua en algunas zonas amenazó con entrar a las casas, y agregó que en la zona del Tribunal Electoral se acumula una gran cantidad. “Pasa cada vez que llueve, pero nadie hace nada”, enfatizó.

En ese marco, afirmó que ya pasaron cinco años desde que se entregaron las primeras casas y todavía se mantiene un obrador en la mitad del barrio Mirasoles que es utilizado para frenar el paso de las hojas y ramas que trae la creciente. “Solo pasa el agua”, dijo.

Por último, manifestó que intentó hacer un reclamo pero no obtuvo respuesta. “Me derivaron la última vez a la guardia de Agrotécnica Fueguina, donde me dijeron que inspectores iban a ir a ver, pero bueno no pasó nada”, finalizó.