Caso Luján y Yanina: el informe pericial de USA

dichos expertos hayan podido realizar su tarea de manera completa, sino con una porción de las pruebas, en especial las elegidas para sustentar la idea del homicidio.



Los peritos, obviamente, secundan la hipótesis de la familia, la del homicidio, sin embargo, al final de su pedido, el querellante solicita que la jueza ordene la remisión de todas las fotografías de la autopsia, como así también refiere que los peritos extranjeros se basaron para su informe en las tomas arrimadas por el perito de parte , con lo cual no se tiene la certeza de que, en especial las elegidas para sustentar la idea del homicidio.

Como supuesto nuevo hecho, o prueba, se presenta la declaración de una familiar de Peñalva y de una testigo, quien tendría supuestas precisiones respecto al accionar de Exequiel Fredes, el novio de Lujan Peñalva, a quien la familia persigue como el autor, material o intelectual del crimen de su hija.





la querella sólo presenta las partes más convenientes, las que casualmente son dirigidas para fomentar la hipótesis del homicidio.



Este nuevo testimonios, sin embargo, no aparenta señalar nada nuevo, más allá de lo que se conoce en el expediente, del cual,

Entre algunas de las quejas más reiteradas, se resalta la ausencia de una medida probatoria. Se trata de la reconstrucción del hecho, la cual no fue tenida en cuenta por el juez instructor, por la simple razón de que ésta se hace con testigos o imputados que presenciaron, de cerca o de lejos, el hecho. En este caso, nadie más podría dar detalles de la reconstrucción que las dos jóvenes muertas, causa por la cual dicha prueba no se llevó a cabo en el proceso.





El único punto de discusión, señalado por el Tribunal de Impugnación, gira en torno a la mecánica de la muerte de las dos jóvenes. La auspiciada por el juez instructor es rechazada, no obstante, los jueces, Fleming y Figueroa, ratifican la hipótesis del doble suicidio.





En tal sentido, las posibilidades de que el caso tome un giro no son muchas, ya que de ser así, la jueza Mudsky, tendría que echar por tierra el análisis y la construcción realizada por tres jueces de mucho fuste, como los que fallaron por el doble suicidio.













Presión para reabrir la causa





No obstante, las expectativas son fuertes, ya que no es menos señalar que hay una cierta presión mediática respecto al caso. Algo que, si se toma los fundamentos de la Corte de Justicia para resolver mal concedido un recurso extraordinario de la querella, la decisión no sería muy difícil.





La cuestión para la jueza está planteada en sí misma, pues de reabrir el caso, la que deberá investigar y dirigir el nuevo proceso penal, será ella misma, pues se trata de una causa que se tramita con el viejo sistema mixto, en el cual el juez es supremo en la dirección de la investigación.

Dos fallos confirman la hipótesis del doble suicidio

La decisión del juez instructor respecto a que las jóvenes Luján Peñalva y Yanina Nüesch murieron como resultado de un doble suicidio, fue ratificada por los jueces, Abel Fleming y Adolfo Figueroa, de la Sala I del Tribunal de Impugnación en un fallo expedido el 7 de abril del año 2014.





Como se sabe, las dos jóvenes salieron de sus casas, en el barrio San Carlos, el 14 de julio del año 2012, para a los dos días, el 16 a las 19.55, se halladas colgadas de la rama de un árbol en la finca El Carmen, ubicada frente al barrio.





Para arribar a esta conclusión, el juez, Arancibia, descartó la existencia de acciones de violencia de terceros sobre las jóvenes, según se desprende del reporte de la autopsia, realizada por el Servicio Médico del Poder Judicial.





Asimismo, desechó huellas de violencia en el cuello que indiquen estrangulación, como así también en el cuerpo de las jóvenes, tampoco en las prendas de vestir; mientras que en el lugar, cerca de los cuerpos, se hallaron los objetos personales de las dos chicas.





Por otra parte, el magistrado tuvo en cuenta los informes y pruebas que indican que Nüesch atravesaba una crisis depresiva, con anuncios suicidas en Facebook, según lo señalado por los psicólogos que realizaron una autopsia psicológica de ambas jóvenes.