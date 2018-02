Quedó embarazada y con cartel escrachó al padre de su hijo

Como si fuera un muro de Facebook, las calles de San Luis de Potosí, México, se han convertido en el vertedero de los distintos problemas de sus habitantes.



Sin embargo, un reciente cartel llamó la atención de los usuarios de Facebook.



Allí, una mujer utilizó un anuncio para encontrar al padre de su hijo, quién al parecer no se quiere hacer responsable del bebé.



“¡Se busca! Carlos Orozco, dio positiva la prueba. Estoy embarazada”, se lee en el enorme cartel que ya es viral en las redes sociales. Sin embargo, eso no es todo. Y es que la mujer también lo acusó de haberse ‘hecho humo’ en el mundo virtual.



“Me bloqueó del Facebook y del celular. Atentamente Tu amiga (como me presentabas)”, añadió en el enorme letrero junto a la foto del hombre, quién aparece con camisa de cuadros y sombrero vaquero.



Mirá abajo las fotos: