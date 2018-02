El escándalo surgido tras la viralización de un audio sobre una supuesta reunión en la que se planea amedrentar al intendente Sáenz, sumó una nueva arista, ya que los empresarios bolicheros del corredor Balcarce se manifestaron molestos por ser señalados como responsables del hecho.

Al respecto, José Pascutto, quien lleva 35 años trabajando como empresario bolichero, en diálogo con InformateSalta, señaló que “molesta muchísimo que sin una prueba fehaciente sean acusados de mafiosos, patoteros y mala gente”.

Además señaló que las graves acusaciones perjudican a Salta entera. “Están demonizando a la Balcarce de una manera increíble, hay cada vez menos gente y es cada vez más complicado trabajar, el problema está en otro lado, es una locura lo que están haciendo”, sostuvo.

En ese marco, pidió investigar los hechos para dar con los responsables y no sacar conclusiones apresuradas. “Yo no creo que ninguno de los empresarios haya realizado amenazas, pero uno no puede poner las manos en el fuego por nadie más que por uno mismo y sus acciones”, sostuvo.

En la oportunidad, recordó que se vivió una situación similar en abril de 2016. “Es necesario que se haga una investigación a fondo porque aquella vez no pasó nada, y ahora hacen público un audio donde tachan la mayoría de los nombres y hay poca gente con esos nombres en el corredor”, manifestó.

Además consideró que el problema ya no está más en la Balcarce. “Antes de abril de 2016 había casi 60 llamados por noche al 911 y hubo 9 apuñalados en 6 meses pero a la fecha no hubo más un apuñalado, no hubo más problemas y está todo más normalizado”, dijo a InformateSalta.

Por último, manifestó que no debe descartarse ninguna hipótesis. “Si hay algo armado solamente lo saben los que lo hicieron, no hay que sacar conclusiones a viva voz antes que se clarifiquen como son los hechos”, finalizó.