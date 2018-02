Salta recibió 10 millones de pesos por las inundaciones de Santa Victoria

El gobernador Juan Manuel Urtubey destacó que "afortunadamente el agua bajó muchísimo antes de lo previsto" en Santa Victoria Este y los parajes aledaños afectados por las inundaciones del río Pilcomayo. En conferencia de prensa destacó que "ya se restableció el camino, se construyó una alternativa para que la gente pueda circular" y señaló que "estamos esperando que se seque de a poco, ayer se hizo relevamiento de daños y demás".

En ese marco el gobernador agradeció el aporte de 10 millones de pesos que envió el gobierno nacional y que servirá en parte para afrontar los gastos que demandarán las obras necesarias para el restablecimiento de la zona.

Respecto de la vuelta a casa de los evacuados, Urtubey indicó que "la gente de Santa Victoria, de Santa María que se habían ido ya está volviendo, ellos no tuvieron ningún problema en su casa, había sido una evacuación preventiva y aquellos que tuvieron algún problema estamos trabajando para ver de qué manera los ayudamos".









Sobre las tareas de reconstrucción dijo que "ya se están haciendo, apenas bajó el agua se comenzó a trabajar con los caminos, las rutas, los caminos internos, pero hay que esperar a que se sequen un poco, por la ansiedad de hacerlo más rápido no queremos romperlos más, porque si está todo muy embarrado y metemos máquinas y camiones los vamos a romper más, queremos ser prudentes".

En cuanto al inicio de clases el gobernador aseguró que “no todas las escuelas de la zona fueron dañadas por el agua, las que estaban adentro de los anillos de Santa Victoria, de Santa María y de Misión La Paz y de La Puntana no tuvieron problema. Si en Monte Carmelo, Pozo La Yegua; La Merced, La Curvita, por lo que se va a evaluar la situación, lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación”.







Finalmente Urtubey reiteró que “fue la crecida más grande de la historia, esta situación de las inundaciones no reconoce antecedentes, el pico más alto era de 5,30 y tuvo un pico de 7 metros. Como vimos Santa Victoria, Santa María, Misión La Paz no tuvo problemas por los anillos, vamos a seguir trabajando en eso, estuve conversando con gente de Hito uno, para seguir trabajando en defensas y hacer una cosa así. Lamentablemente no podemos trabajar sobre el cauce del río porque viene de Bolivia”.