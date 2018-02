Olmedo, en contra del paro convocado por Moyano: “Hay que poner al país en marcha”

“Salgan a laburar, prueben transpirando la camiseta”, expresó el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, quien se mostró en contra de la movilización anunciada por el líder de Camioneros Hugo Moyano para el próximo 21 de febrero contra las políticas del Gobierno de Mauricio Macri.

Olmedo pidió a Moyano dar el ejemplo y utilizar su fuerza para poner el país en marcha. “No tengo duda que la Argentina se construye con la cultura del trabajo, con orden y con respeto, no queremos más quien se oponga a una sociedad que siga por el camino que corresponda”, sostuvo en "Sumario Noticias".

El legislador señaló que la cultura del trabajo no está en la cabeza de los que obstaculizan y piden planes. “Yo como diputado doy el ejemplo y no sólo me presento a las sesiones, sino que también he presentado una gran cantidad de proyectos de ley, demostrando que se trabaja para el pueblo y para la mejoría de nuestro país”, indicó.

Asimismo indicó que "fue el único que votó en contra de los planes a los piqueteros y los corta calle que se tapan la cara con pañuelos".

Por último, solicitó al líder de Camioneros solucionar sus problemas con la justicia, sin el uso de movilizaciones, marchas, manifestaciones y cortes.